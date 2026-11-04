Mypension.be mis à jour : accès immédiat à la date de retraite pour tous les Belges

Le Service Pensions, l'Inasti et Sigedis lancent une mise à jour majeure de mypension.be. Tous les citoyens peuvent désormais consulter leur date de départ à la pension la plus proche sur le site gouvernemental.

Le Service Pensions, en collaboration avec l' Inasti et Sigedis, a officiellement déployé une mise à jour significative de la plateforme numérique mypension.be. Cette intervention technique vise à simplifier considérablement l'accès aux informations vitales concernant la sécurité sociale pour l'ensemble de la population belge. Depuis mercredi, chaque citoyen dispose désormais de la possibilité de vérifier sa date de départ à la pension la plus proche directement sur ce portail gouvernemental.

Mise à disposition immédiate des dates de retraite

Lancée par le Service Pensions, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de connaître précisément leur date de liquidation de pension sans délai. Jusqu'à présent, seuls les personnes âgées de soixante ans et plus pouvaient consulter cette information spécifique depuis juillet dernier, suite à l'introduction de la réforme des pensions qui s'appliquera pleinement en 2027. Cette restriction est désormais levée pour tous les assurés sociaux. Le SPF Pensions confirme que la date de pension la plus proche, calculée sans malus, sera systématiquement affichée d'ici la fin de l'année en cours. Cette mesure répond à un besoin clair de transparence et de planification financière personnelle.

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Évolution des montants et simulations financières

La plateforme évolue également dans la gestion des données financières associées au futur revenu de remplacement. Les citoyens qui constituent une pension complémentaire bénéficieront dorénavant de visibilité sur le montant net de leur future pension. Auparavant, mypension.be se limitait à afficher uniquement le montant déjà constitué, sans intégrer les projections complémentaires. En revanche, le montant exact de la pension légale ne sera pas immédiatement disponible. Il sera intégré au système durant le second semestre de l'année 2027. Parallèlement, les outils de simulation financière seront déployés à la fin de l'année 2027, permettant aux usagers d'anticiper leurs revenus futurs avec plus de précision.

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Rénovation technologique et expérience utilisateur

Outre les nouvelles fonctionnalités, l'interface graphique de mypension.be a été entièrement repensée pour améliorer l'ergonomie générale du site. La technologie sous-jacente a été modernisée afin d'offrir une présentation plus claire des informations administratives. L'objectif affiché par les autorités compétentes est de mettre l'accent sur les questions que les citoyens souhaitent véritablement savoir. Cette refonte inclut une optimisation spécifique pour la consultation sur smartphone, rendant l'accès aux données plus fluide sur les appareils mobiles. Cette adaptation technique vise à réduire la complexité perçue par les usagers face aux démarches administratives complexes.

Contexte réglementaire et prochaines étapes

Cette actualisation s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme des pensions belges dont les effets principaux entreront en vigueur en 2027. Les acteurs clés de cette mise à jour restent le Service Pensions, l'Inasti et Sigedis, qui coordonnent leurs efforts pour assurer la continuité du service public. Pour les citoyens concernés par des situations particulières ou souhaitant approfondir leurs connaissances, les simulations prévues pour fin 2027 représenteront un outil stratégique majeur. La disponibilité accrue des informations dès maintenant prépare le terrain pour les changements structurels à venir, garantissant une transition plus informée pour la population active et retraitée.