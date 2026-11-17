Le Centre fédéral Migration alerte sur l'isolement et les fouilles à nu au centre 127 bis de Steenokkerzeel, exigeant des réformes urgentes pour respecter les normes internationales.

Le Centre fédéral Migration, représenté par son spécialiste de la détention Antoinette Dutilleux, a publié des constats inquiétants suite à une inspection approfondie du centre fermé 127 bis situé à Steenokkerzeel. Cette visite de quatre jours, réalisée par la délégation de Myria, a permis d'accéder à l'ensemble des ailes de l'établissement et au personnel en place, dans le cadre d'une nouvelle mission de prévention des mauvais traitements décidée par le gouvernement belge.

Procédures d'isolement contestées par Myria

Myria exprime une préoccupation majeure concernant les procédures appliquées avant les vols de rapatriement spéciaux affrétés par les autorités pour éloigner des personnes étrangères du territoire. Durant la visite, environ dix personnes attendaient un tel départ, et plusieurs d'entre elles avaient été placées en cellule d'isolement pendant vingt-quatre à quarante-huit heures sans justification individuelle suffisante.

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Ces mesures restrictives incluaient l'absence de visites, un accès parfois supprimé au téléphone portable et des fouilles à nu. Antoinette Dutilleux souligne que les personnes concernées avaient l'intention de partir et n'étaient pas considérées comme dangereuses ou violentes. Myria interroge donc la nécessité et la proportionnalité de mesures aussi draconiennes appliquées automatiquement.

Conditions de détention proches de l'univers carcéral

Les conditions matérielles de l'isolement constituent un autre point d'alerte majeur pour le Centre fédéral Migration. Dans les pièces d'isolement, la lumière reste allumée jour et nuit, une pratique que le rapport demande de cesser immédiatement. De plus, les fouilles à nu se déroulent dans un local aux fenêtres non totalement occultées, avec des portes vitrées souvent restées ouvertes lors des observations.

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Plus largement, les infrastructures du centre fermé 127 bis rappellent l'univers carcéral traditionnel. Pourtant, les personnes maintenues en ces lieux le sont pour des raisons administratives en vue de leur éloignement, et non pour purger une peine de prison. Les standards internationaux préconisent des installations davantage apparentées à des lieux de vie ordinaires pour ce type de détention.

Manque de personnel et crises de santé mentale

Le fonctionnement du centre est fragilisé par un manque structurel de personnel et un absentéisme important pour maladie, notamment parmi les agents de sécurité. Pour les personnes détenues, cette situation réduit considérablement les possibilités d'activités quotidiennes. Myria met également en lumière des besoins particulièrement importants en santé mentale, deux personnes s'étant suicidées dans le centre au cours des deux années précédant la visite.

Antoinette Dutilleux insiste sur la nécessité d'un renforcement significatif du repérage des difficultés et de l'accès aux soins de santé mentale, y compris pour les personnes aux besoins complexes. L'organisme fédéral recommande que le personnel médical dépende du SPF Santé publique plutôt que de l'Office des étrangers pour garantir son indépendance.

Demandes réformatrices et dialogue avec les autorités

Myria souhaite également la mise en place d'un dispositif permettant de constater et de signaler systématiquement les signes de possibles mauvais traitements. Cette inspection s'inscrit dans le mécanisme national de prévention prévu par une loi belge de 2024, dans le cadre de la prévention de la torture et des mauvais traitements. Myria est chargé du volet concernant les centres fermés pour étrangers.

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Des visites similaires sont d'ores et déjà prévues dans les cinq autres centres du pays. Antoinette Dutilleux souligne qu'un processus de dialogue va commencer avec les autorités pour arriver à des changements concrets dans la pratique, des adaptations de la réglementation étant également envisagées. L'Office des étrangers assure que chaque recommandation sera analysée et prise en considération, soulignant le caractère constructif des échanges pour vérifier leurs effets à long terme.