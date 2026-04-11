Mystère autour de l'état de santé du nouveau Guide Suprême iranien Mojtaba Khamenei

L'absence d'informations claires sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei, nouveau Guide Suprême iranien, après une attaque meurtrière, suscite interrogations et spéculations sur l'avenir politique du pays.

Le mystère plane autour du nouveau Guide Suprême iranien, Mojtaba Khamenei , dont la santé et la présence publique suscitent de vives interrogations depuis plusieurs semaines. Grièvement blessé lors d'une frappe meurtrière qui a coûté la vie à son père, l'ancien Guide Suprême Ali Khamenei , Mojtaba Khamenei n'a pas refait d'apparition publique.

Selon des sources proches de son entourage, il continuerait pourtant d'exercer une influence majeure sur les affaires de l'État, agissant dans l'ombre et orchestrant les décisions cruciales du pays. L'opacité entourant sa situation alimente les spéculations et souligne la complexité de la succession au pouvoir en Iran, dans un contexte régional déjà tendu.\Trois sources citées par l'agence Reuters révèlent que Mojtaba Khamenei aurait été « défiguré » lors de l'attaque du 28 février. Outre les séquelles physiques apparentes, il souffrirait également de graves blessures aux jambes. Malgré ces blessures, des sources affirment qu'il serait en voie de guérison et conserverait toutes ses capacités mentales, ce qui lui permettrait de continuer à participer activement à la prise de décisions importantes. Il semblerait qu'il continue de s'impliquer dans les réunions stratégiques, notamment celles concernant « la conduite de la guerre et les négociations de paix avec Washington ». Ces révélations interviennent alors que le gouvernement iranien reste silencieux et que ni les États-Unis ni le Pakistan n'ont confirmé de telles négociations. L'absence d'informations fiables et la communication fragmentaire autour de l'état de santé du nouveau dirigeant alimentent le doute et l'incertitude quant à l'avenir politique du pays.\L'absence de preuves visuelles de la condition de Mojtaba Khamenei accentue le mystère qui l'entoure. Aucune image ni vidéo n'a été diffusée depuis l'attaque, bien que des rumeurs suggèrent que des images pourraient être rendues publiques d'ici un à deux mois, avant une éventuelle apparition officielle. Le chef du Pentagone avait déjà évoqué l'état de santé du dirigeant en mars, mentionnant qu'il aurait été « probablement défiguré ». Cependant, la télévision d'État iranienne se contente d'évoquer un homme « blessé », sans fournir de détails précis. Les rares déclarations de Mojtaba Khamenei passent par des intermédiaires, ses propos étant lus à la télévision, comme lors du Nouvel An persan. Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei est resté une figure relativement méconnue du grand public, même en Iran, ayant longtemps opéré dans l'ombre. Il est perçu comme un partisan de la ligne dure, et son rôle présumé dans la répression des manifestations de 2009 soulève des questions sur l'orientation politique future du pays. Propulsé au sommet du pouvoir après la mort de son père, il incarne à la fois la continuité du régime et une gouvernance entourée d'un profond mystère





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