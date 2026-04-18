Nadia Farès, actrice reconnue, est décédée à l'âge de 57 ans

L'actrice Nadia Farès, connue pour ses rôles dans Les Rivières pourpres et des productions internationales, s'est éteinte ce vendredi à l'âge de 57 ans après plusieurs jours dans le coma. Ses filles ont annoncé la triste nouvelle, saluant une grande artiste et une mère aimante. Une enquête a été ouverte suite à son décès, mais aucune piste criminelle n'est privilégiée pour l'instant.

C'est avec une profonde tristesse que le monde du cinéma français pleure la disparition de Nadia Farès , décédée ce vendredi à l'âge de 57 ans. L'actrice avait été retrouvée inconsciente il y a quelques jours dans la piscine d'un club privé parisien, situé rue Blanche dans le IXe arrondissement. Immédiatement transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle était depuis plongée dans le coma.

Ses filles, Cylia et Shana Chasman, ont confirmé la nouvelle dans un message empreint d'émotion, déclarant : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre ». Elles ont par ailleurs demandé « respect et discrétion » durant cette période de deuil. Une enquête a été diligentée pour comprendre les circonstances exactes de l'incident, mais à ce stade, aucune infraction n'a été relevée, laissant planer le mystère sur les derniers instants de l'actrice. Née en 1968 à Marrakech, Nadia Farès avait rapidement quitté le Maroc pour grandir à Nice, avant que Paris ne devienne sa scène pour y bâtir une carrière artistique prometteuse. Dès les années 1990, elle fait ses premiers pas au cinéma, collaborant avec des réalisateurs de renom tels qu'Alexandre Arcady, Claude Lelouch ou encore Bernie Bonvoisin. Son ascension vers une notoriété plus large est marquée en 2001 par son rôle inoubliable dans le succès critique et public des Rivières pourpres, réalisé par Mathieu Kassovitz. Aux côtés d'acteurs de premier plan comme Jean Reno et Vincent Cassel, elle confirme son talent et ouvre les portes des productions internationales. Elle participe alors à des films d'action anglo-saxons tels que Rogue : l'ultime affrontement et Insane, tout en continuant de tourner en France dans des œuvres comme Nid de guêpes et L’ex-femme de ma vie. Sa polyvalence et sa présence magnétique à l'écran lui ont permis de s'imposer comme une figure marquante du cinéma contemporain. Au cours de sa carrière, Nadia Farès a parfois choisi de s'éloigner des plateaux de tournage pour privilégier sa vie personnelle. Elle s'était notamment installée aux États-Unis auprès du producteur Steve Chasman, avec qui elle a eu deux filles. Elle confiait volontiers : « En suivant mon mari à Los Angeles, j’avais trop besoin de construire une famille à moi, d’y consacrer tout mon temps ». Cette parenthèse américaine a duré plusieurs années, le couple se séparant il y a quatre ans, ce qui a conduit l'actrice à revenir vivre en France. Elle avait reconnu plus tard : « J’ai toujours suivi mon cœur. Au détriment d’une carrière, certainement ». Ce retour en France a coïncidé avec un renouveau de sa carrière, notamment à la télévision. En 2016, Nadia Farès effectue un retour remarqué sur le petit écran dans la série à succès de Netflix, Marseille. Elle y campe le rôle de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partageant l'affiche avec des acteurs de talent tels que Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Par la suite, sa carrière s'est principalement orientée vers les séries télévisées et les plateformes de streaming, où elle a continué à démontrer son talent d'actrice. Dans un entretien accordé au magazine Gala en janvier dernier, elle évoquait avec enthousiasme ses projets futurs, révélant notamment son ambition de réaliser et scénariser son premier long-métrage, dont la sortie était prévue pour septembre prochain. « À force de travail, de remises en question et d’obstination, j’ai trouvé une super équipe, nous travaillons ensemble sur une comédie d’action avec Studios TF1 », expliquait-elle avec passion. Cet entretien révélait également que Nadia Farès avait dû faire face à d'importants problèmes de santé au cours de sa vie. Elle avait notamment confié avoir subi en 2007 une opération au cerveau suite à un anévrisme jugé conséquent : « une bombe à retardement qu’il fallait traiter de toute urgence ». De plus, elle avait dû subir trois opérations du cœur en l'espace de quatre ans, tout en maintenant une pratique régulière de la natation, prouvant une force de caractère admirable. Malgré ces épreuves, elle conservait une perspective positive : « Bien sûr qu’en tant qu’actrice, j’aimerais tourner plus, mais je me considère extrêmement privilégiée à plein d’égards, donc je n’ai pas le droit de me plaindre, de geindre », déclarait-elle quelques mois avant sa disparition. Son parcours, marqué par des succès, des choix personnels forts et une résilience face aux défis de santé, laisse une empreinte durable dans le paysage culturel français. Sa disparition prématurée laisse un vide immense et rappelle la fragilité de la vie, même chez ceux qui semblent les plus résilients et talentueux. Les hommages affluent de toutes parts, saluant sa personnalité attachante, son professionnalisme et sa contribution artistique





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