Nafissatou Thiam, triple championne olympique, reprendra la compétition à Ratingen en Allemagne

Nafissatou Thiam, triple championne olympique en heptathlon, a annoncé son retour à la compétition à Ratingen, en Allemagne, les 27 et 28 juin. Elle participera à plusieurs disciplines du meeting d'épreuves combinées et retrouvera notamment Emma Oosterwegel et Katarina Johnson-Thompson.

Après près d'un an d'absence, Nafissatou Thiam reprendra la compétition à Ratingen , en Allemagne, les 27 et 28 juin, en participant à plusieurs disciplines du meeting d'épreuves combinées.

Nafi Thiam effectuera son retour à la compétition à l'occasion du meeting d'épreuves combinées de Ratingen, en Allemagne, les 27 et 28 juin. Elle ne disputera pas l'épreuve complète de l'heptathlon, mais participera uniquement à certaines disciplines, ont annoncé jeudi les organisateurs. Thiam n'a plus disputé de compétition depuis son abandon lors de la 2e journée de l'heptathlon des championnats du monde de Tokyo le 20 septembre 2025, il y a neuf mois.

'Je suis très enthousiaste à l'idée de concourir à nouveau à Ratingen', a déclaré la triple championne olympique dans le communiqué des organisateurs. Elle avait participé au meeting il y a trois ans.

'Il y a une ambiance formidable lors de ce meeting et j'ai pris beaucoup de plaisir à concourir ici en 2023. Ce sera beau de commencer ma saison aux côtés d'autres heptathlètes et participer à plusieurs épreuves durant le week-end.

', a-t-elle ajouté. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Thiam trouvera notamment face à elle la Néerlandaise Emma Oosterwegel, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques 2021, et la Britannique Katarina Johnson-Thompson, double championne du monde. La semaine passée, Thiam avait déjà annoncé sa présence au meeting international d'athlétisme de Liège, où elle disputera le saut en longueur, le 15 juillet





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