Nagelsmann présente ses excuses à Undav et clarifie ses propos sur la sélection

Après avoir publiquement mis en doute les qualités de Deniz Undav pour le onze de départ allemand, le sélectionneur Julian Nagelsmann a présenté ses excuses à l'attaquant de Stuttgart, reconnaissant avoir été trop direct et que ses propos étaient regrettables. Il a également précisé que la sélection ne dépendait pas uniquement des performances sportives.

Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann , a tenu à corriger le tir après avoir publiquement émis des doutes sur les capacités de Deniz Undav à intégrer le onze de départ de la Mannschaft. Ses remarques initiales, suggérant que l'attaquant de Stuttgart n'avait marqué que grâce à son énergie de remplaçant et doutant de son aptitude à être titulaire, ont suscité une vive réaction.

Reconnaissant son erreur, Nagelsmann a déclaré jeudi devant plusieurs médias allemands s'être laissé emporter et avoir été excessivement direct, qualifiant son comportement de stupide et inapproprié. Il a précisé avoir présenté ses excuses à Deniz Undav dès le lendemain de ses déclarations, et que l'attaquant avait accepté ses excuses, apaisant ainsi les tensions. Cette affaire intervient alors que Deniz Undav réalise une saison remarquable en Bundesliga, occupant actuellement la deuxième place du classement des buteurs avec 18 réalisations, un exploit notable derrière le prolifique Harry Kane du Bayern Munich. L'attaquant a exprimé à plusieurs reprises son désir de bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent en sélection, où il semble pour l'instant cantonné à un rôle de remplaçant. Julian Nagelsmann a toutefois tenu à rassurer, affirmant que la situation de chaque joueur, y compris celle d'Undav, n'était pas figée et que son rôle au sein de l'équipe pourrait encore évoluer. Il a souligné que cette ouverture s'appliquait à l'ensemble des joueurs convoqués, laissant planer une possible réévaluation des hiérarchies. Pour l'heure, des joueurs comme Kai Havertz d'Arsenal et Nick Woltemade de Newcastle United semblent avoir une légère avance sur Undav dans l'ordre des priorités de sélection pour Nagelsmann. Le sélectionneur a par ailleurs levé un coin du voile sur les critères de sélection, révélant qu'ils ne se limitaient pas uniquement aux performances sportives pures. Il a illustré son propos en citant Deniz Undav lui-même comme étant un joueur particulièrement drôle, Pascal Gross comme possédant une vision d'entraîneur, et Waldemar Anton comme un élément rassembleur et un leader discret. Nagelsmann a insisté sur le fait que si les excellentes qualités techniques et physiques restaient primordiales, d'autres facteurs humains et relationnels pouvaient également influencer les décisions finales de composition d'équipe. Cette clarification apporte une perspective plus nuancée sur la dynamique interne de la sélection allemande





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