Nageur de Quimper valide son ticket pour l'Euro de Paris en battre son record de France sur 100m papillon

Un nageur militaire qui effectuait son retour à la compétition depuis une blessure à l'épaule a validé son ticket pour l'Euro de Paris en nageant son 100m papillon en 58.36, soit 59 centièmes plus vite que le chrono minimal demandé (58.95). En finale, il a effectué une meilleure marque que dans la session matinale (56.74). Il s'est approché à moins d'une seconde de son record de France, qui est de 55.84.

Le nageur militaire de Quimper, qui effectuait son retour à la compétition depuis sa blessure à l'épaule, a validé son ticket pour l'Euro de Paris en nageant son 100m papillon en 58.36, soit 59 centièmes plus vite que le chrono minimal demandé (58.95).

En finale, il a effectué une meilleure marque que dans la session matinale (56.74). Il s'est approché à moins d'une seconde de son record de France, qui est de 55.84. Le nageur a par contre fait l'impasse sur le 50m dos, pour éviter toute surcharge musculaire à la suite de sa blessure. Il poursuivra sa compétition samedi avec trois épreuves : le 200m 4 nages, le 50m papillon et le 100m libre





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