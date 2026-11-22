Yannick Carrasco et Noémie Happart annoncent la naissance de leur troisième enfant, Elian, le 23 octobre 2026. Le couple forme désormais une famille de cinq membres.

Yannick Carrasco et Noémie Happart viennent d'accueillir la naissance de leur troisième enfant commun. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et la célèbre personnalité belge sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Elian. La naissance officielle de l'enfant est intervenue le 23 octobre 2026. Cette nouvelle annonce a suscité une grande émotion chez leurs abonnés et les médias belges.

Détails de la naissance d'Elian et stratégie de confidentialité

La mère de l'enfant, Noémie Happart, a choisi de garder l'heureux événement totalement secret jusqu'au moment de l'accouchement. Cette décision contraste avec les grossesses précédentes du couple. La jeune femme a publié une publication officielle sur Instagram pour révéler l'identité du nouveau-né. Elle a partagé une photo tendre accompagnée d'un message direct adressé à son fils. Le texte indique : "Elian 23 octobre 2026. Merci de nous avoir choisis, mon fils ✨ Tu complètes notre bonheur. Forever grateful".

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Composition de la famille Carrasco et historique des naissances

L'arrivée d'Elian permet à Yannick Carrasco et Noémie Happart de former une famille complète de cinq personnes. Le couple est déjà père de deux enfants. Naël, leur fils aîné, est né en 2022. Camila, leur fille, est venue au monde en janvier 2025. Yannick Carrasco, âgé de 33 ans, et Noémie Happart, également âgée de 33 ans, célèbrent donc cette troisième parentalité. Ils partagent aujourd'hui leur quotidien avec leurs trois enfants respectifs.

Carrière sportive et carrière internationale de Yannick Carrasco

Yannick Carrasco continue sa progression en club avec l'équipe d'Al-Shabab. Il évolue actuellement dans le championnat professionnel saoudien. Ses statistiques avec l'équipe nationale belge restent remarquables. Il compte 78 sélections en sélection et 11 buts inscrits pour les Diables Rouges. Le milieu offensif n'a jamais officiellement annoncé sa retraite du football international. Il reste une figure emblématique du football belge.

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Dernière apparition internationale et contexte de la saison récente

La dernière présence de Yannick Carrasco sur le terrain avec l'équipe nationale remonte à l'Euro 2024. La Belgique a été éliminée lors des huitièmes de finale de cette compétition. L'adversaire lors de ce match était la sélection française. Aucun retour en équipe nationale n'est prévu immédiatement. Le footballeur se concentre actuellement sur sa vie familiale.

Avenir sportif et retour potentiel sous les couleurs nationales

Les supporters belges attendent toujours un éventuel retour de Yannick Carrasco sous le maillot national. Sa performance récente en club reste suivie par les observateurs internationaux. Son expérience en Europe et au Moyen-Orient renforce son statut d'expert. L'avenir de sa carrière en sélection dépendra de sa forme physique. Les décisions techniques dépendront de ses dirigeants. C'est une nouvelle aventure qui commence pour lui sur le terrain familial.