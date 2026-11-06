Naissance de deux bébés capybaras au zoo Planckendael

Le zoo Planckendael accueille la naissance de deux bébés capybaras, nés de la femelle Janne. Les nouveaux-nés prépareront leur exposition au public dès la semaine prochaine.

Deux bébés capybaras sont nés récemment au sein du zoo Planckendael situé à Malines, en Belgique. Ces nouveau-nés, issus de la femelle Janne et du mâle Egon, sont actuellement en phase d'adaptation à leur nouvel environnement intérieur avant leur future exposition publique. Leur mère assure déjà un rôle central dans leur développement et leur sécurité.

Développement et premiers pas des nouveau-nés

Les deux bébés capybaras, encore sans nom identifié, commencent tout juste à franchir leurs premiers pas après leur naissance. Le personnel soignant, dirigé par Charlotte Coupaud, surveille attentivement leur progression et leur état de santé général. Ils disposent d'un enclos restreint leur permettant de se reposer et de grandir en toute tranquillité.

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Ces jeunes animaux découvrent activement leur habitat intérieur et peuvent déjà accéder à une petite baignoire pour se rafraîchir. Cette période de confinement temporaire est nécessaire pour qu'ils récupèrent leurs forces physiques. Ils suivent de près les mouvements de leurs parents, apprenant ainsi à se nourrir par imitation directe.

Origines et contexte familial des capybaras

La femelle Janne a été accouplée avec le nouveau mâle Egon, récemment introduit dans le groupe comprenant également Rosanne. La surveillance attentive de l'accouplement a permis de confirmer rapidement la grossesse de Janne. L'équipe a observé une prise de poids significative avant de déceler la présence de deux embryons.

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Il est notable qu'une portée de deux petits constitue un nombre relativement faible pour cette espèce. La femelle Janne est capable de mettre au monde entre un et huit petits à la fois. La moyenne se situe généralement autour de quatre descendants, ce qui rend cette naissance d'autant plus particulière pour les responsables du zoo.

Identification et sélection de noms

L'identification précise du sexe de chaque petit reste difficile à établir immédiatement chez les capybaras. Cette complexité technique oblige l'équipe à attendre quelques jours de plus avant de révéler les identités exactes. Cette incertitude temporaire explique pourquoi les noms définitifs n'ont pas encore été attribués publiquement.

Une consultation future des visiteurs pourrait être organisée pour élire les noms officiels des animaux. Cette implication du public vise à renforcer le lien émotionnel entre la communauté et les nouveaux habitants du zoo. L'attente permet également de confirmer définitivement les caractéristiques physiques de chaque individu.

Popularité et comportement des capybaras

Ces animaux jouissent d'une notoriété grandissante auprès du public, notamment auprès des enfants et des adolescents. Une chanson virale diffusée sur internet a largement contribué à cette explosion de popularité récente. Leur personnalité apaisée et leur nature sociable attirent inévitablement l'attention des curieux.

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Charlotte Coupaud souligne le caractère incroyablement détendu de ces mammifères sud-américains. Ils aiment particulièrement se prélasser au soleil, consommer de la nourriture fraîche et pratiquer la natation. Cette attitude relaxante trouve un écho favorable chez de nombreuses personnes qui apprécient ce style de vie paisible.