Quentin Tarantino et Daniella Pick accueillent leur fils. Le cinéaste prévoit de réduire son activité pour se consacrer à sa famille et à ses trois enfants.

Quentin Tarantino, le cinéaste américain doublement oscarisé, et son épouse Daniella Pick ont annoncé la naissance de leur troisième enfant. Le couple attendait un petit garçon, confirmant cette nouvelle expansion familiale à travers un communiqué officiel partagé avec la presse américaine. Cette naissance marque un moment charnière pour la star de Hollywood qui souhaite désormais réorienter ses priorités professionnelles.

Le porte-parole du réalisateur a déclaré que Quentin Tarantino et Daniella Pick sont fous de joie à l'annonce de cette nouvelle venue au sein de leur foyer. Le prénom exact du nourrisson n'a pas été divulgué publiquement à ce stade. Cette arrivée complète la fratrie en l'espace de six ans, renforçant les liens familiaux du couple qui partage désormais son quotidien entre Los Angeles, où ils résident, et Tel-Aviv, ville natale de Daniella Pick.

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Détails sur la fratrie Tarantino

Ce nouveau-né rejoint deux aînés bien connus du grand public. Leur premier fils, Leo, est né en février 2020, marquant la première étape de leur paternité conjointe. Deux ans plus tard, en juillet 2022, le couple a accueilli leur fille Adriana, portant ainsi le nombre d'enfants à trois. Daniella Pick, âgée de 43 ans, et son mari entretiennent une relation solide qui a traversé plusieurs étapes décisives depuis leur rencontre initiale.

L'histoire d'amour entre Quentin Tarantino et Daniella Pick a débuté en 2009 en Israël. Le réalisateur était venu présenter l'un de ses films lorsque le couple s'est lié. Bien qu'une première relation se soit conclue sans aboutir, ils ont repris contact en 2016. Leur engagement s'est ensuite concrétisé par des fiançailles en été 2017, suivies d'un mariage intime célébré à Los Angeles en novembre 2018.

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Impact sur la carrière cinématographique

Avec cette nouvelle paternité, Quentin Tarantino indique vouloir lever le pied sur sa carrière hollywoodienne. Le cinéaste a longtemps évoqué son désir de limiter sa filmographie à dix longs-métrages au cours de sa vie, un projet auquel il a fini par renoncer. Cependant, sa motivation actuelle semble être davantage familiale que liée à un quota artistique précis. Il souhaite prendre du recul pour consacrer plus de temps à ses enfants.

Le réalisateur américain explique vouloir attendre que ses enfants soient suffisamment grands pour comprendre son travail. Il souhaite leur permettre de découvrir les coulisses d'un tournage de manière appropriée à leur âge. Cette décision de ralentir le rythme de production reflète une priorité nouvelle accordée à la vie privée et à l'éducation de Leo, Adriana et du nouveau-né par rapport à l'agitation des tournages précédents.

Prochaines étapes familiales et professionnelles

La famille Tarantino navigue entre deux continents, entre Los Angeles en Californie et Tel-Aviv en Israël. Ce mode de vie bicontinental leur permet de maintenir des liens forts avec les deux cultures qui ont façonné leur relation. Daniella Pick, d'origine israélienne, et Quentin Tarantino continuent de gérer cette logistique familiale complexe tout en préservant une sphère privée relativement close du regard des médias internationaux.

Pour l'instant, aucune annonce concernant un nouveau projet cinématographique immédiat n'a été faite par le réalisateur. Les prochaines étapes pour Quentin Tarantino semblent donc se concentrer sur l'intégration du troisième enfant dans la dynamique familiale existante. Le public et l'industrie du cinéma observeront avec intérêt comment cette nouvelle phase de vie influence la suite de sa production artistique.