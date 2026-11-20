Un chauffeur De Lijn, Frédéric, a aidé une femme à accoucher dans son bus à Flandre. Le bébé Oways, né à l'arrêt de l'hôpital, se porte bien après cette intervention d'urgence.

Une scène d'urgence inattendue s'est déroulée en Flandre lorsque la mère d'un enfant a commencé à accoucher en pleine course pour l'hôpital. Le couple se rendait à la dernière visite de contrôle lorsque la situation a dérapé brutalement à l'intérieur du transport en commun. Le chauffeur du bus De Lijn, identifié sous le nom de Frédéric, a dû réagir instantanément pour sécuriser la mère et son futur nouveau-né.

Intervention d'urgence du chauffeur

Frédéric, le chauffeur de De Lijn impliqué dans cette naissance exceptionnelle, a immédiatement pris les commandes de la situation pour assurer la sécurité du couple et des autres passagers présents dans le véhicule. Dès qu'il a compris que la femme allait donner naissance, il a arrêté le bus De Lijn et a fait descendre les autres clients pour créer un espace dégagé et calme. Cette décision rapide a permis de transformer l'habitacle en une salle de naissance improvisée et fonctionnelle.

Also read En Israël, un homme arrêté après avoir confié à ChatGPT son projet d'assassiner sa femme

Le chauffeur de De Lijn a décrit une intervention rapide et intense. Il a installé la mère sur le dos et a assisté à l'arrivée du bébé, qui est tombé directement dans ses bras. Après cette accouchement inopiné, il a reconnu avoir eu besoin d'un court instant pour retrouver son souffle et s'en remettre à l'émotion du moment. Sa présence et son calme ont été déterminants pour le bon déroulement de cette étape cruciale.

Les détails du nouveau-né Oways

Le bébé, nommé Oways, est né avec un poids de 2,8 kg et une taille de 48 cm, des paramètres qui indiquent une bonne condition physique initiale. Le couple de parents est actuellement très reconnaissant envers Frédéric pour son aide précieuse lors de cet accouchement inopiné. La rapidité de l'intervention du chauffeur de bus a permis d'éviter toute complication majeure sur la route.

Advertisement

Par chance, le bus De Lijn était déjà arrivé à un arrêt situé à proximité immédiate de l'hôpital. Cette coïncidence géographique favorable a permis de transférer la mère et le nouveau-né vers les services médicaux spécialisés sans délai excessif. Oways se porte bien après cette naissance remarquée, et les certificats médicaux officiels seront bientôt modifiés pour refléter la réalité du lieu de naissance et les circonstances de l'accouchement.

La réaction de l'entourage et des témoins

Les futurs parents témoignent d'une gratitude profonde envers le personnel de De Lijn pour son intervention héroïque. Le chauffeur Frédéric a reçu les félicitations du couple pour son sang-froid et sa capacité d'adaptation face à une situation aussi intime et urgente. Cette histoire met en lumière le rôle essentiel des conducteurs de transport public dans les moments de crise.

Cette expérience a marqué les esprits de tous les participants à cette naissance hors du commun. Le personnel de De Lijn et les témoins de cette scène ont été témoins d'un moment inoubliable, renforçant la perception de l'humilité et de la solidarité au sein des services publics locaux. La communauté locale s'est également emparée de cette nouvelle positive pour célébrer l'action humanitaire du chauffeur.

Cette naissance dans un bus De Lijn

Les parents et le nouveau-né Oways se rétablissent maintenant dans un environnement hospitalier sécurisé. Les détails concernant la santé de la mère et du bébé ne sont pas encore précisés, mais la situation semble stabilisée après les premiers soins. Cette histoire illustre l'imprévisibilité de la vie et l'importance des réflexes professionnels face à l'imprévu.

Advertisement

La région de Flandre se souviendra de cet épisode comme d'un exemple de réactivité exemplaire dans les services publics. L'incident a suscité une vague de solidarités envers le chauffeur de De Lijn et le jeune Oways. Cet accouchement inattendu reste une exception statistique, mais il rappelle que l'urgence peut se présenter à tout moment et n'importe où, même dans les transports en commun les plus courants.