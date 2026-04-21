Namur accueille la 3e édition de la Slow Fashion Week : un tournant pour la mode durable

La 3e édition de la Slow Fashion Week s'installe à Namur pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux du textile. Entre ateliers, conférences et rencontres avec des créateurs locaux, l'événement veut prouver que mode éthique et style peuvent aller de pair.

L’industrie textile mondiale traverse une crise profonde, se positionnant désormais comme l’un des secteurs les plus néfastes pour notre environnement. Les chiffres sont alarmants : elle est responsable d’environ 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et contribue à hauteur de 20 % à la pollution des eaux potables sur la planète.

Face à ce constat accablant, marqué par une surproduction massive et des montagnes de déchets textiles générées chaque année, des initiatives locales voient le jour pour inverser la tendance. C’est dans ce contexte de transition écologique urgente que la Slow Fashion Week revient pour sa troisième édition à Namur, portée avec conviction par l’ASBL La Trame. L’objectif fondamental de cet événement est de sensibiliser le grand public aux impératifs de la mode durable et éthique. Louise Bouchat, cofondatrice de La Trame, souligne que la démarche vise avant tout à proposer diverses activités pour apprendre, comprendre et décoder le fonctionnement complexe de l’industrie textile. Il s’agit de mettre en lumière des créateurs et créatrices locaux qui s’investissent quotidiennement pour proposer des alternatives concrètes à la fast fashion. La programmation, volontairement éclectique, est pensée pour toucher toutes les générations. Les plus jeunes sont particulièrement visés par des animations pédagogiques, comme la pièce de théâtre C’est pas cousu d’avance prévue le 22 avril 2026, ainsi que des ateliers de couture visant à initier les enfants aux joies de la création responsable. Pour les adultes, le programme est tout aussi riche : ateliers pratiques, conférences sur les liens étroits entre mode et technologies, et tables rondes favorisant les échanges d’expériences entre entrepreneurs engagés. Il existe encore de nombreuses idées reçues concernant la slow fashion, souvent perçue à tort comme austère, terne ou réservée à une élite. L’événement namurois se donne pour mission de briser ces stéréotypes en prouvant qu’il est tout à fait possible d’être élégant tout en respectant des valeurs éthiques fortes. Selon Louise Bouchat, le style et l’éthique ne sont pas antinomiques. Il est tout à fait réalisable d’acquérir des vêtements possédant une esthétique similaire à ceux de la grande distribution, mais fabriqués dans des conditions de travail décentes, avec des matières durables et respectueuses de l’écosystème. La Slow Fashion Week, qui se déroule à Namur du 20 au 25 avril 2026, constitue une opportunité majeure pour le public de découvrir une mode différente, plus humaine et moins polluante. Afin de garantir l’accessibilité à tous, de nombreuses activités sont proposées gratuitement, encourageant ainsi une participation citoyenne large. En intégrant des professionnels et des créateurs, cet événement s’impose comme un pilier de la sensibilisation aux enjeux climatiques en Belgique, offrant une réponse locale et solidaire aux dérives du secteur textile contemporain





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