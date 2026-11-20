Un homme condamné pour avoir détourné 14.910 euros à sa voisine conteste sa peine de 18 mois avec sursis du tribunal de Namur pour rester en prison.

Un homme de 46 ans sans domicile fixe à Bruxelles conteste activement sa libération imminente après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Namur. Ce justiciable, qui a reconnu avoir détourné la somme précise de 14.910 euros à sa voisine à Sambreville, préfère demeurer incarcéré plutôt que de retrouver la rue. Cette demande inusuelle intervient immédiatement après que les juges ont confirmé une peine de 18 mois de prison avec un sursis de trois ans, mettant fin à sa détention provisoire dans les prochains jours.

Mécanisme de la fraude et contexte judiciaire

Le tribunal correctionnel de Namur a rendu son verdict après un réexamen du dossier suite à l'opposition formulée par le prévenu. La cour a remplacé la peine initiale de deux ans de prison prononcée par défaut par une condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour des chefs de fraude informatique et abus de confiance. Ces infractions sont liées à une période s'étendant entre le 25 novembre 2019 et l'année 2020. L'acte reproché consiste en l'installation de l'application bancaire de sa voisine sur son propre téléphone, suivie de multiples transferts d'argent non autorisés totalisant exactement 14.910 euros.

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Dégradation personnelle et reconnaissance des faits

L'homme, qui a déclaré à 100 % qu'il était le coupable, a attribué ses actes à une crise personnelle majeure survenue après sa séparation. Ancien travailleur d'ArcelorMittal, il affirme avoir perdu pied émotionnellement après avoir découvert son ancienne compagne avec un ami. Cette période charnière l'a vu sombrer dans l'alcoolisme, perdre son emploi et se retrouver sans domicile stable à Bruxelles. Il a également évoqué un conflit avec le Secal, organisme qu'il accuse d'avoir prélevé l'intégralité de son salaire, décision qu'il considère comme la cause directe de son arrêt de travail et de sa spirale de pauvreté.

Motivations financières et historique judiciaire

Concernant l'usage précis des fonds détournés, le prévenu a indiqué avoir utilisé l'argent dans l'espoir de gagner au casino afin de rembourser ses dettes accumulées. Son passé judiciaire inclut une condamnation antérieure en 2018 pour coups et blessures volontaires, ce qui a motivé sa demande de clémence lors de cette audience. La procureure du Roi n'a pas fait opposition à d'éventuelles mesures de faveur ou probatoires, tout en exigeant que le jugement soit maintenu, soulignant la gravité des actes reprochés malgré la reconnaissance totale des faits par l'intéressé.

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Refus de libération et conditions de détention

Face à la décision finale du tribunal, le prévenu a exprimé une insatisfaction profonde, qualifiant le centre de détention de " jardin d'enfants " en raison des conditions qu'il y trouve. Il considère que l'incarcération lui offre un accompagnement et une structure nécessaires, qu'il ne pourrait pas retrouver immédiatement dans la précarité de la rue bruxelloise. Estimant que les conditions de détention sont acceptables, il souhaite impérativement rester derrière les barreaux pour bénéficier d'un suivi social ou médical qui lui manque.

Procédures d'appel et perspectives d'avenir

Dans une démarche juridique inhabituelle, le prévenu a officialisé son intention de faire opposition au jugement pour bloquer sa mise en liberté provisoire. Il a parallèlement sollicité l'intervention de la procureure du Roi pour qu'elle forme également un appel, cherchant ainsi à prolonger sa détention. Cette stratégie vise à éviter une sortie immédiate vers l'instabilité sociale, le plaçant dans une position où il cherche à maintenir le statu quo judiciaire malgré une peine allégée par la justice.