Namur : des citations inspirantes métamorphosent l’internat Asty-Moulin

À Namur, l’internat Asty-Moulin a décoré ses couloirs avec une cinquantaine de citations inspirantes pour motiver ses élèves, un projet réalisé en collaboration avec des étudiants de l’IATA.

En empruntant une simple cage d’escalier au sein de l’internat Asty-Moulin à Namur , les visiteurs et les résidents découvrent une transformation visuelle et intellectuelle marquante. La célèbre citation d’Oscar Wilde, Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles, s’affiche désormais en lettres élégantes, invitant à la réflexion.

Cette initiative, née de la volonté de la direction de moderniser l’espace après d’importants travaux de rénovation, transforme les murs de l’établissement en véritables vecteurs d’inspiration et de motivation pour les jeunes pensionnaires. François Piette, le directeur de l’internat, souligne que ce projet va bien au-delà d’une simple décoration esthétique visant à remplacer le blanc impersonnel des murs. L’objectif premier est d’offrir un environnement qui résonne avec les préoccupations et les étapes de vie des étudiants. Dans les zones dédiées aux étudiants du supérieur, les messages choisis célèbrent la persévérance, le travail accompli et les perspectives d’avenir, tandis que dans les étages réservés aux plus jeunes, les citations sont méticuleusement sélectionnées pour favoriser la confiance en soi et le développement personnel. C’est une invitation constante à une ouverture culturelle qui dépasse le cadre strict de l’enseignement académique. La présence de figures emblématiques telles que Nelson Mandela, Winston Churchill ou Antoine de Saint-Exupéry dans les couloirs crée un dialogue silencieux mais puissant entre les grandes pensées de l’histoire et le quotidien des élèves. Cette démarche, qui transforme les zones de passage en espaces de méditation, est très largement plébiscitée par les résidents. Lory et Ciaran, deux étudiants en kot depuis plusieurs années, témoignent de l’impact positif de ce changement d’ambiance. Ils expliquent que se réveiller chaque matin en étant entouré de messages encourageants modifie leur état d’esprit, rendant le cadre de vie plus chaleureux et stimulant. Avant cette intervention, les murs étaient marqués par le temps, affichant des tons grisés ou jaunis qui reflétaient une certaine lassitude. Désormais, chaque recoin de l’internat dégage une énergie nouvelle, une gaieté retrouvée qui favorise le bien-être collectif et renforce le sentiment d’appartenance à une communauté bienveillante. Ce projet d’envergure, qui compte au total près d’une cinquantaine de citations, est le résultat d’une collaboration interscolaire exemplaire. En effet, la réalisation matérielle de ces œuvres graphiques a été confiée aux élèves des options imprimerie et infographie de l’institut IATA. Ces seize apprentis techniciens et artistes ont pris en charge tout le processus, de la mise en page à la fabrication des adhésifs muraux, transformant ainsi la théorie en une réalisation concrète et durable. En s’appropriant ces lieux, les élèves de l’IATA ont non seulement démontré leur savoir-faire technique, mais ils ont aussi contribué à bâtir un sanctuaire de sagesse pour leurs pairs. Au-delà de la peinture et de l’encre, c’est une véritable philosophie de vie qui s’installe durablement à l’internat Asty-Moulin, prouvant que l’environnement quotidien joue un rôle crucial dans la construction intellectuelle et émotionnelle des jeunes adultes





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