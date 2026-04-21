La ville de Namur décide de marquer une distance officielle avec la municipalité française de Menton, désormais dirigée par le Rassemblement national, invoquant le respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux.

La ville de Namur a officiellement acté une rupture symbolique mais lourde de sens avec la commune française de Menton . Cette décision, prise par le collège communal, s’inscrit dans une logique de cordon sanitaire politique rigoureux, visant à marquer une distance nette avec les administrations dirigées par des mouvances jugées incompatibles avec les valeurs fondamentales de la cité wallonne.

Bien que la relation entre les deux villes ne fût régie par aucune charte de jumelage formelle depuis les années 50, cette mise à l’écart officielle sonne comme un rappel des principes éthiques qui guident la diplomatie locale namuroise. L’échevine MR Charlotte Déom a apporté des précisions nécessaires pour comprendre ce revirement. Selon elle, si la coopération était devenue quasi inexistante au fil des décennies, une tentative de relance avait été esquissée en 2023 par l’ancien adjoint au maire de Menton. Toutefois, la donne a radicalement changé lors des dernières échéances électorales en France. La mairie de Menton a basculé sous la direction d une liste soutenue par le Rassemblement national, représentée par Alexandra Masson. Face à cette nouvelle configuration politique, le collège namurois a estimé qu’il était devenu impossible de maintenir un lien de coopération avec une municipalité incarnant des idéologies aux antipodes des standards défendus par Namur. La démocratie, l’État de droit, l’égalité et le respect scrupuleux des droits humains sont cités comme les piliers non négociables de cette nouvelle doctrine internationale. Ce choix politique soulève des questions sur la portée des relations diplomatiques entre villes européennes. En refusant toute forme d’échange avec une municipalité dont la majorité est issue de l’extrême droite, Namur entend envoyer un signal fort à ses citoyens et à ses partenaires internationaux : la cohérence politique ne peut souffrir d’exceptions, quel que soit le bord de l’échiquier concerné. L’échevine souligne d’ailleurs que cette ligne de conduite s’applique de manière symétrique à l’extrême gauche, bien que le test politique soit ici particulièrement manifeste vis-à-vis du Rassemblement national. Le conseil communal doit entériner cette position ce mardi, confirmant une unité de façade qui cache néanmoins une réalité plus nuancée. En effet, certains observateurs soulignent qu’une telle décision aurait pu engendrer des débats bien plus houleux si la ville concernée avait été dirigée par La France Insoumise, illustrant ainsi la complexité des positionnements partisans au sein de l’assemblée namuroise face aux mouvements radicaux





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Namur Menton Rassemblement National Cordon Sanitaire Diplomatie Locale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Loïc Van Impe : Le Chef Télégénique Relève le Défi Audacieux d'Ouvrir un Restaurant en 100 JoursPlongez dans l'effervescence de l'aventure entrepreneuriale de Loïc Van Impe, le célèbre cuisinier de RTL, qui a accepté le pari fou d'ouvrir son propre restaurant en seulement 100 jours. Un documentaire immersif suit chaque étape de ce projet titanesque, dévoilant les coulisses de la création d'un établissement culinaire, entre passion dévorante, doutes inévitables et imprévus surprenants. Découvrez les sacrifices, les joies et les défis d'un homme déterminé à réaliser son rêve, avec un regard intime sur sa vie personnelle et ses liens familiaux, le tout dans un lieu chargé d'histoire pour le chef.

Read more »

Remco Evenepoel s'offre l'Amstel Gold Race dans un duel haletantRemco Evenepoel a prouvé sa domination sur l'Amstel Gold Race, remportant la course au terme d'un affrontement tactique et physique intense avec Mattias Skjelmose, pour aborder idéalement le triptyque ardennais.

Read more »

La frappe d’El Ouahdi, le but libérateur de Zeneli : voici les 5 plus belles réalisations de cette 3e journée des playoffsLe match entre Westerlo et le Racing Genk a tenu ses promesses avec trois buts au compteur. Il aura fallu patienter...

Read more »

Pourquoi Donald Trump tient tant à sa salle de bal de 'sécurité nationale' à la Maison Blanche ?Donald Trump a toujours cultivé une mise en avant très personnelle de son image, de son nom et de ses projets, bien avant...

Read more »

Namur accueille la 3e édition de la Slow Fashion Week : un tournant pour la mode durableLa 3e édition de la Slow Fashion Week s'installe à Namur pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux du textile. Entre ateliers, conférences et rencontres avec des créateurs locaux, l'événement veut prouver que mode éthique et style peuvent aller de pair.

Read more »

À un an de la présidentielle française : la tyrannie de la majorité au service du Rassemblement nationalEn novembre 2024, une partie des Américains et du reste du monde ont vu leur pire cauchemar se réaliser. En parvenant à...

Read more »