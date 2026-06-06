Namur : un nouveau parc canin pour les maîtres et leurs chiens

Des habitants de Namur ont bravé la pluie pour emmener leur chien découvrir un nouveau parc canin, qui peut accueillir jusqu'à 30 chiens. Cet espace est équipé de structures de jeu pour les chiens, comme des rondins de bois et une conduite en béton, ainsi que des bancs pour les maîtres. Il est divisé en deux zones, une pour les grands chiens et une pour les petits. Les règles d'utilisation sont clairement affichées à l'entrée. Le coût total de la réalisation est de 24.000 euros, principalement pour clôturer le terrain. Pepito, un jeune carlin de trois mois et demi, a profité de l'ouverture du parc pour rencontrer d'autres chiens et se dépenser en toute sécurité. Les maîtres de chiens qui n'ont pas de jardin ont souvent du mal à trouver des endroits où leurs animaux peuvent courir sans laisse. Ce parc offre une solution sécurisée et légale pour cela. La Ville de Namur envisage d'aménager un deuxième parc canin pour répondre à la demande.

Des habitants de Namur ont bravé la pluie pour emmener leur chien découvrir un nouveau parc canin , qui peut accueillir jusqu'à 30 chiens. Cet espace est équipé de structures de jeu pour les chiens, comme des rondins de bois et une conduite en béton, ainsi que des bancs pour les maîtres.

Il est divisé en deux zones, une pour les grands chiens et une pour les petits. Les règles d'utilisation sont clairement affichées à l'entrée. Le coût total de la réalisation est de 24.000 euros, principalement pour clôturer le terrain. Pepito, un jeune carlin de trois mois et demi, a profité de l'ouverture du parc pour rencontrer d'autres chiens et se dépenser en toute sécurité.

Les maîtres de chiens qui n'ont pas de jardin ont souvent du mal à trouver des endroits où leurs animaux peuvent courir sans laisse. Ce parc offre une solution sécurisée et légale pour cela. La Ville de Namur envisage d'aménager un deuxième parc canin pour répondre à la demande





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