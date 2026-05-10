Nandou échappé six mois, capturé après six mois de fuite

Neuf membres de l'ASBL Animal Rescue Service, basée à Saint-Trond, ont été mobilisés pour capturer un nandou échappé pendant six mois. L'opération a eu lieu dans un champ à côté d'une route fréquentée entre Oleye et Opheers, à la frontière linguistique. Malgré les difficultés, l'équipe a réussi à l'attraper, mais deux bénévoles ont été blessés. Le nandou est désormais placé au refuge Natuurhulpcentrum d'Opglabbeek.

Neuf membres de l'ASBL Animal Rescue Service , basée à Saint-Trond, ont été mobilisés. On a eu quelques appels de la police de la zone Haspengouw, de Borgloon et Tongres, parce qu'il y avait des petits dégâts apparemment sur les champs et des fumiers qui avaient été abîmés.

Avec eux, deux équipes de police et les pompiers de l'Animal Rescue Team de la zone de secours Hesbaye sont intervenus pour une opération de grande ampleur dans un champ à côté 'd'une route assez fréquentée entre Oleye (Waremme) et Opheers (Heers), à la frontière linguistique. Il se promenait toujours dans les trois ou quatre mêmes champs et aujourd'hui, on a essayé un truc tout à fait différent : on l'a poussé vers une place où il n'était jamais allé et qu'il ne connaissait pas du tout et à la fin, il s'est un peu coincé dans un pré avec des chevaux.

Impossible de le viser avec des fléchettes anesthésiantes, c'est là que l'équipe est parvenue à l'attraper, non sans mal. S'il a fallu un mois avant de parvenir à capturer l'animal, c'est parce que le nandou, qui une espèce d'oiseau voisine de l'autruche, provient d'Amérique du Sud où 'ils se promènent surtout dans des grandes plaines très ouvertes sans bois'.

Dans les champs de Hesbaye, il a donc retrouvé un écosystème similaire, qui explique les difficultés qu'ont eues les équipes de secours pour le capturer. Déjà la deuxième fois qu'il s'échappe, une opération qui devenait urgente aussi pour la survie de l'animal. Le nandou est désormais placé au refuge Natuurhulpcentrum d'Opglabbeek, plus au nord dans le Limbourg. Selon Matthieu Helleputte, 'le propriétaire de l'animal est connu, même s'il prétend que ce n'est pas à lui.

On sait que c'est le sien car on a des photos de la première fois où il s'était échappé, car c'est déjà la deuxième fois qu'on l'attrape. Pour l'instant, il a été saisi par la police et on va voir ce que le parquet et le tribunal vont dire.





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