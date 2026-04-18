Naples s'effondre face à la Lazio, l'Inter file vers le Scudetto

Le Napoli a concédé une défaite humiliante à domicile contre la Lazio, hypothéquant sérieusement ses chances de titre. L'Inter Milan creuse l'écart en tête de la Serie A.

La course au Scudetto semble désormais être une affaire à sens unique. Alors que l' Inter Milan confortait sa position de leader la veille en s'imposant contre Cagliari sur le score de trois buts à zéro, portant ainsi son avance à douze points, le Napoli devait réaliser un parcours sans faute lors des six dernières journées pour espérer encore menacer les Nerazzurri. Cependant, le rêve s'est brutalement évanoui ce samedi.

Sur leur propre pelouse, le stade Diego-Armando-Maradona, les Partenopei ont subi une déroute rarement vue cette saison. Face à une Lazio déterminée et bien organisée, les hommes d'Antonio Conte ont semblé dépassés et n'ont pas trouvé de réponse appropriée, s'inclinant ainsi à domicile en championnat pour la première fois depuis décembre 2024.

La stupeur a gagné les tifosi napolitains dès la 6e minute, lorsque Matteo Cancellieri a ouvert le score pour la Lazio. Malgré un penalty stoppé par leur gardien Vanja Milinkovic-Savic face à Mattia Zaccagni à la 31e minute, les Napolitains ont continué de subir la pression, voyant leur portier devoir intervenir à nouveau face à Cancellieri (35e) et Nuno Tavares (43e), tandis que le reste de l'équipe semblait à la dérive.

La pause n'a pas apporté le réveil espéré ; les joueurs sont rentrés aux vestiaires sous les sifflets d'un public déçu. En seconde période, malgré les entrées en jeu de joueurs comme Frank Zambo Anguissa et Kevin De Bruyne, méconnaissables ce soir-là, le Napoli n'a pas réussi à inverser la tendance. Le talent du Diable Rouge n'a pas suffi à insuffler la dynamique nécessaire, alors que la perspective du retour de Romelu Lukaku, attendu à Naples et faisant l'objet de nombreuses discussions, ne suffisait pas à masquer les carences offensives actuelles. Rasmus Hojlund, en l'absence du potentiellement influent 'Big Rom', n'a d'ailleurs pas contribué à atténuer le manque d'inspiration de son équipe, qui n'a d'ailleurs réussi à cadrer aucune frappe de la rencontre.

La Lazio, jamais réellement inquiétée en seconde mi-temps, a ainsi pu doubler la mise à la 57e minute grâce à Toma Basic. Ce but a scellé la quatrième victoire consécutive pour l'équipe romaine (leur 9e de la saison), confirmant leur statut de bête noire pour Naples, qu'ils battent pour la quatrième fois de rang dans leur antre. Cette performance quasi parfaite de la Lazio a quasiment éteint le suspense concernant l'issue du championnat.

Avec seulement cinq journées restantes et un maximum de quinze points à distribuer, l'Inter Milan possède désormais une avance confortable de douze points sur le Napoli. L'AC Milan, quant à lui, se retrouve quinze points derrière et se déplace ce dimanche à Vérone, une rencontre qui s'annonce compliquée pour les Rossoneri. Les Nerazzurri sont désormais en position de force pour remporter leur 21e Scudetto dès le week-end prochain. Il leur suffira de s'imposer sur la pelouse du Torino et que Naples ne parvienne pas à battre la Cremonese à domicile pour célébrer leur sacre, scellant ainsi une saison dominée de main de maître par l'équipe de Simone Inzaghi.

Cette défaite cinglante du Napoli souligne les difficultés actuelles de l'équipe et la nécessité d'une remise en question profonde. L'écart au classement, désormais abyssal avec l'Inter, rend tout retour improbable. La Lazio, de son côté, réalise une fin de saison en fanfare, montrant une solidité et une efficacité qui lui ont permis de dicter le rythme face à un adversaire qui avait pourtant des ambitions légitimes en début de saison.

L'incertitude demeure quant à la capacité des Napolitains à réagir dans les derniers matchs, mais le réalisme impose de constater que la course au titre est, sauf retournement de situation spectaculaire et improbable, terminée. L'Inter Milan se prépare à célébrer son sacre, consolidant ainsi sa place parmi les grands noms du football italien, tandis que Naples devra analyser cette saison et préparer l'avenir pour tenter de retrouver les sommets la saison prochaine. La performance de la Lazio est une véritable surprise, et leur parcours dans les dernières journées pourrait encore jouer un rôle important dans la lutte pour les places européennes, même si leur objectif principal semble désormais être de terminer la saison sur une note positive après cette démonstration de force face à un prétendant au titre





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