Naples sanctionnera Romelu Lukaku suite à sa décision de rester en Belgique

Le club italien, Naples, a annoncé des sanctions contre son attaquant belge, Romelu Lukaku, qui est resté en Belgique pour soigner une blessure. Le directeur sportif a exprimé le mécontentement du club face à cette décision.

Les affaires ne s'arrangent pas pour Romelu Lukaku à Naples . Le club champion d'Italie, par la voix de son directeur sportif, a communiqué ce lundi son intention de sanctionner son attaquant belge, toujours en Belgique pour soigner une blessure à la hanche. Giovanni Manna, s'exprimant sur la plateforme DAZN avant le match de la 31e journée de Serie A entre Naples et l'AC Milan, remporté par Naples sur le score de 1-0, a clairement exprimé le mécontentement du club.

'Romelu a choisi de rester en Belgique pour s'entraîner et se remettre de sa blessure', a déclaré Manna. 'Nous ne sommes pas satisfaits, car nous aurions souhaité nous entretenir avec lui ici, à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il est conscient qu'il y aura des conséquences', a-t-il poursuivi, soulignant la position ferme du club face à la situation. Cette décision de Lukaku de rester en Belgique pour sa rééducation a manifestement suscité l'irritation au sein du club napolitain, qui attendait son retour pour une confrontation directe. \Convoqué pour la tournée aux États-Unis avec les Diables Rouges, l'attaquant belge, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection nationale, avait renoncé à y participer, invoquant une inflammation du fléchisseur de la hanche. Il s'était expliqué la semaine précédente par le biais d'un long message sur Instagram, cherchant à répondre aux critiques émanant du club et des supporters. 'J'ai opté pour ma rééducation en Belgique (...) mais je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais', avait-il affirmé, tentant de rassurer les fans et de clarifier sa position. 'Tout ce que je souhaite, c'est jouer et gagner pour mon équipe, mais je ne suis pas à 100% physiquement, ce qui influence mon état d'esprit.' L'attaquant, âgé de 32 ans, avait déjà connu des problèmes physiques importants. Blessé à la cuisse durant la préparation estivale, Lukaku n'a pu effectuer son retour à la compétition qu'en janvier. Son intégration progressive au sein de l'équipe a été marquée par un temps de jeu limité et des performances en demi-teinte, illustrant la difficulté à retrouver son meilleur niveau après la blessure. \Depuis son retour en janvier, Lukaku a participé à sept matches, principalement en tant que remplaçant, dont cinq en championnat. Il n'a inscrit qu'un seul but durant cette période, totalisant seulement 64 minutes de jeu. Ces statistiques soulignent les difficultés rencontrées par l'attaquant à retrouver sa forme physique et son impact sur le terrain. La situation actuelle, avec la décision de Lukaku de rester en Belgique et la réaction du club, met en lumière une tension palpable entre le joueur et Naples. Les conséquences évoquées par le directeur sportif laissent présager des mesures disciplinaires qui pourraient affecter davantage la carrière de Lukaku au sein du club. L'avenir de l'attaquant belge à Naples semble donc incertain, avec la nécessité d'une résolution rapide de cette situation complexe pour éviter une détérioration plus profonde des relations entre le joueur et le club





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