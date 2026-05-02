Narges Mohammadi, lauréate du Nobel de la paix, hospitalisée d'urgence en Iran

L'état de santé de Narges Mohammadi, militante iranienne et lauréate du Prix Nobel de la paix, s'est gravement détérioré, nécessitant une hospitalisation d'urgence. Elle a subi deux pertes de conscience et une crise cardiaque.

L’état de santé de Narges Mohammadi , la militante iranienne primée par le Prix Nobel de la paix, s’est considérablement aggravé, nécessitant une hospitalisation d’urgence. Déténue en Iran depuis le mois de décembre dernier, Mme Mohammadi a été transférée de la prison de Zanjan à un établissement hospitalier de la région suite à une détérioration alarmante de son état.

Selon un communiqué publié par sa fondation vendredi soir, cette détérioration s’est manifestée par deux épisodes de perte de conscience totale et une crise cardiaque. Cette situation critique suscite une vive inquiétude parmi ses soutiens et sa famille, qui dénoncent une mesure tardive et potentiellement insuffisante après 140 jours d’incarcération. La famille exprime son désespoir face à cette situation, soulignant que l’emprisonnement de Mme Mohammadi représente une menace directe et immédiate pour son droit à la vie.

Ils appellent à une intervention rapide et à des soins médicaux appropriés, en particulier par son équipe médicale de confiance à Téhéran. Depuis des semaines, les défenseurs des droits de l’homme et les organisations internationales réclament la libération de Narges Mohammadi afin qu’elle puisse bénéficier des soins nécessaires. Ils insistent sur la gravité de son état, révélant qu’elle a perdu environ 20 kilogrammes de poids.

Cette perte de poids significative, combinée aux épisodes de perte de conscience et à la crise cardiaque, témoigne de la dégradation rapide de sa santé et de l’urgence de la situation. L’attribution du Prix Nobel de la paix à Mme Mohammadi en 2023, en reconnaissance de ses deux décennies de lutte pour les droits humains en Iran, a mis en lumière son courage et son engagement indéfectible.

Cependant, cette reconnaissance n’a pas suffi à la protéger des représailles du régime iranien. Son arrestation le 12 décembre à Mashhad, dans l’est du pays, après avoir critiqué les autorités religieuses lors d’une cérémonie funéraire, illustre la répression croissante à l’encontre des voix dissidentes en Iran.

Les condamnations successives prononcées à son encontre, notamment six années supplémentaires de prison pour atteinte à la sécurité nationale et un an et demi pour propagande contre le système islamique, témoignent de la détermination des autorités à la réduire au silence. Narges Mohammadi est une figure emblématique de la lutte pour les droits humains en Iran.

Au cours des 25 dernières années, elle a été à plusieurs reprises incarcérée en raison de son engagement contre la peine de mort et du code vestimentaire strict imposé aux femmes iraniennes. Son militantisme a consisté à dénoncer les violations des droits humains, à défendre les droits des femmes et à plaider pour une société plus juste et plus démocratique.

Malgré les pressions et les menaces, elle a continué à se battre pour ses convictions, devenant un symbole d’espoir et de résistance pour de nombreux Iraniens. Son transfert à la prison de Zanjan a rendu les communications avec sa famille extrêmement difficiles, exacerbant l’inquiétude de ses proches.

La communauté internationale est appelée à exercer une pression accrue sur le gouvernement iranien pour qu’il garantisse la sécurité et le bien-être de Narges Mohammadi, qu’il lui permette d’accéder à des soins médicaux adéquats et qu’il la libère sans condition. La situation de Mme Mohammadi met en évidence la nécessité urgente de renforcer la protection des défenseurs des droits humains en Iran et de lutter contre l’impunité des auteurs de violations des droits fondamentaux.

Il est impératif que la communauté internationale se mobilise pour soutenir les efforts visant à obtenir sa libération et à garantir le respect des droits humains en Iran





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