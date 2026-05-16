Narvaez reconverse le scénario et gagne le Giro en solo en montagne

Jules Narvaez, à la deuxième place du général, a renversé le scénario récemment lorsque seul au sommet de la rampe du Fermo, l'arrivée du Giro d'Italie, pour remporter sa deuxième victoire d'étape sur ce premier Grand Chelem d'une été.

Le peloton du Giro d'Italie n'a eu droit qu'à très peu de répit malgré les descentes taillées pour les puncheurs. Dès le départ, les attaques ont fusé et ont animé la course pendant près de 100 kilomètres.

Ce n'est qu'au pied de la première difficulté, le Montefiore d'Aso (9,9 km à 3,6%), que la situation s'est décantée, avec trois hommes à l'avant :Le trio de tête a abordé l'avant-dernière ascension du jour, le Capodarco (2,5 km à 6,1% avec des passages pouvant atteindre 22%), avec deux minutes d'avance sur un groupe de poursuivants encore nombreux. Le peloton, lui, pointait à près de quatre minutes.

Une situation idéale pour Narvaez, déjà vainqueur d'une étape, qui pouvait compter sur Bjerg pour le protéger et le lancer vers un nouveau succès





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