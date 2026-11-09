NASA recrute des astronautes pour Artemis 3 et la base lunaire

La NASA lance une nouvelle sélection pour l'exploration lunaire. Candidats, exigences STEM et deadline le 3 décembre pour intégrer le programme Artemis.

La NASA a officiellement ouvert ses portes aux candidats ambitieux souhaitant rejoindre le corps des astronautes pour les futures missions spatiales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Artemis, qui vise à établir une présence permanente sur la Lune. L'objectif est clair : préparer l'humanité à devenir une espèce multiplanétaire en sécurisant des installations durables à la surface de notre satellite naturel.

Exigences strictes pour les candidats astronauts

Les postulations sont ouvertes jusqu'au 3 décembre à 23 h 59, heure locale. Les candidats doivent impérativement être citoyens américains. La barre est élevée avec l'exigence d'un diplôme de master dans un domaine STEM ou une formation médicale avancée. L'expérience professionnelle pertinente doit durer au moins trois ans pour être considérée.

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Pour les pilotes, les critères de vol sont spécifiques. Il faut累计 750 heures de commandement sur des jets puissants ou 1 500 heures totales de vol. Les pilotes d'hélicoptères doivent justifier de 1 000 heures, dont 300 en tant que commandant. La maîtrise technique et opérationnelle est non négociable pour ces postes critiques.

Objectifs de Jared Isaacman et du programme Artemis

Jared Isaacman, directeur de la NASA, souligne l'importance stratégique de cette nouvelle vague de recrues. Il affirme que les sélectionnés pourraient marcher sur la Lune et habiter la future base lunaire. Leur rôle sera crucial dans le développement des systèmes nécessaires pour les futures missions vers Mars.

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Ce recrutement s'aligne sur les ambitions de retour sur la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Le programme Artemis repose sur des technologies de pointe et une coopération internationale renouvelée. Les astronautes formeront le noyau des équipes qui opéreront dans cet environnement extrême.

Calendrier et formation au Johnson Space Center

Les nouvelles recrues devraient débuter leur entraînement en 2028 selon les prévisions. La sélection finale est prévue pour la fin de l'année prochaine. Une fois choisis, les candidats suivront une formation rigoureuse au Johnson Space Center à Houston. Cette période durera environ deux ans avant toute attribution de mission.

Scott Tingle, président du comité de sélection, conseille de ne pas tarder. Il rappelle que la présence humaine sur la Lune est une réalité imminente. Les nouveaux astronautes intégreront un groupe restreint qui a déjà fait ses preuves dans des missions complexes vers la Station Spatiale Internationale.

Impact sur l'exploration spatiale future

Ce recrutement marquera un tournant majeur pour l'Agence spatiale américaine. Avec environ 370 astronautes formés depuis les années 60, la NASA consolide son expertise. Les 32 astronautes actifs actuels prépareront le terrain pour les générations suivantes. Cette étape est vitale pour la continuité des découvertes scientifiques dans l'espace.

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Les candidats sélectionnés participeront à des exercices de simulation rapprochés de la Terre. Ils s'entraîneront au couplage de la capsule Orion avec un atterrisseur lunaire. Ces répétitions générales sont indispensables pour assurer le succès des opérations critiques lors des prochaines missions Artemis. L'avenir de l'exploration spatiale se joue désormais dans ces sélections.