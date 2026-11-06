Nasdaq se relève après la chute des valeurs technologiques liée aux élections

Le Nasdaq rebondit à 24 661 points tandis que les investisseurs rachètent les actions technologiques et les puces après la victoire démocrate aux élections américaines.

Le marché boursier américain Nasdaq a enregistré une progression de 1,4 % à 24 661 points peu après l'ouverture des échanges, marquant un début de reprise significative après les pertes massives subies la veille. Cette hausse traduit une volonté des investisseurs de profiter des cours plus bas pour repositionner leurs capitaux, particulièrement dans les actions des fabricants de semi-conducteurs qui avaient été sévèrement sanctionnés.

Stratégie des investisseurs face à l'incertitude politique

La technologiebeurs Nasdaq a ainsi démontré une résilience immédiate face aux craintes d'une régulation accrue de l'intelligence artificielle (IA) par une majorité démocrate au Congrès. Les acheteurs ont immédiatement ciblé les entreprises de puces électroniques, considérant que la correction récente offrait une opportunité d'achat attractive malgré les inquiétudes liées à une potentielle décélération de la construction des centres de données. Ce mouvement de rachat contraste avec la chute de 5,5 % enregistrée la veille, qui représentait la plus forte baisse quotidienne depuis avril de l'année précédente, période marquée par l'instabilité générée par les politiques tarifaires du président Donald Trump.

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Impact des élections sur les infrastructures technologiques

La victoire des Démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis crée un nouvel environnement réglementaire potentiellement défavorable pour le secteur des datacenters. Les législateurs pourraient imposer des pauses dans la construction de nouvelles installations, exacerbant déjà les retards causés par le coût élevé des emprunts. Les critiques soulignent que les valorisations actuelles du secteur IA sont excessives et risquent de constituer une bulle financière, tandis que les électeurs de tous bords politiques s'inquiètent de l'impact des datacenters sur la facture électrique des ménages.

Conséquences pour les fabricants de semi-conducteurs

L'économie des États-Unis a perdu plus de 2,5 billions de dollars, soit plus de 2 500 milliards de dollars, de capitalisation boursière dans le secteur technologique au cours de la journée précédente. Le groupe des 'sept magnifiques', comprenant les sept plus grandes entreprises technologiques américaines, a à lui seul vu plus d'un billion de dollars de valeur marchande s'évaporer. Une réduction de l'activité de construction des datacenters réduirait directement la demande en puces AI, ainsi que les besoins en électricité et en services associés, affectant toute la chaîne d'approvisionnement de la révolution de l'IA.

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Évolution des actions technologiques majeures

Le constructeur automobile Tesla a perdu 3 % de sa valeur, après une chute initiale de près de 11 %, malgré les annonces de son directeur général Elon Musk concernant l'arrêt de la production du Cybertruck en 2025 à son usine du Texas. En revanche, SpaceX, l'entreprise spatiale de Musk, a enregistré une hausse de près de 7 %, montrant des signes de reprise distincte de ceux de son propriétaire. La société de location de véhicules a également progressé de plus de 10 % grâce à des prévisions de chiffre d'affaires relevées en raison de la forte demande de logements, tandis que les actions pharmaceutiques ont également montré des mouvements significatifs dans ce contexte de volatilité générale.

Cadre de marché global et indices de référence

Parallèlement au rebond du Nasdaq, l'indice large S&P 500 a gagné 0,6 % à 7 397 points, affichant une reprise prudente après sa clôture en baisse de plus de 4 % la veille. L'indice Dow Jones, en revanche, a continué sa descente avec une perte de 0,7 % à 51 182 points, suivant la tendance baissière entamée la veille avec une chute de plus de 3 %. Cette divergence entre les indices technologiques et les valeurs traditionnelles reflète l'incertitude des marchés sur les conséquences économiques directes et indirectes des résultats électoraux américains et des politiques qui en découleront.