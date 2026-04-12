Nativitas: Un havre de paix et de solidarité au cœur des Marolles

Découvrez Nativitas, un bistrot solidaire emblématique des Marolles, fondé par Monica Nève, où l'aide sociale rime avec dignité, culture et amour. Ce lieu unique offre un refuge et nourrit les esprits bien au-delà de la nourriture.

Au cœur du quartier animé des Marolles , Nativitas apparaît comme un havre hors du temps. Avec ses nappes à carreaux rouges et blancs et ses murs empreints d'histoire, le lieu rappelle l'atmosphère chaleureuse d'une auberge sur le chemin de Compostelle. Ce bistrot solidaire accueille ceux que la vie a éprouvés, offrant bien plus qu'un simple refuge. C'est un espace où l'on nourrit autant les corps que les esprits.

Monica Nève, fondatrice et figure emblématique du quartier, âgée de 95 ans, incarne cette vision au quotidien. Elle explique simplement : « Si quelqu'un a faim, la première chose est de lui donner à manger ». Cependant, Nativitas propose également « autre chose : du beau », considérant que la beauté et la culture sont des nourritures tout aussi essentielles. La « maman des Marolles », comme on la surnomme, défend une approche de l'aide sociale qui préserve la dignité, y compris grâce à l'art et à la culture. Elle affirme fermement que les personnes dans le besoin ont autant, sinon plus, besoin de beauté que quiconque. Nativitas concrétise cela par des concerts, des visites de musées et diverses activités culturelles, tout en proposant des services pratiques comme un atelier de couture. Chaque mois, des bénévoles retouchent les vêtements et manteaux abîmés. Pour un euro symbolique, les bénéficiaires repartent avec des habits réparés, un exemple concret de l'échange permanent qui caractérise l'esprit de Nativitas.\L'association repose sur une philosophie de don et de réciprocité. Monica Nève insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une relation d'assistance ou de charité, mais d'un véritable échange. « C’est donnant, donnant », souligne-t-elle, précisant que « les gens de la rue nous donnent autant qu’on leur donne, car grâce à eux, on peut donner notre cœur ». Sans subventions publiques, Nativitas fonctionne grâce aux dons et à l'engagement de près de 150 bénévoles. Cette solidarité discrète mais essentielle a permis au lieu de perdurer pendant plus d'un demi-siècle. L'association incarne un modèle de communauté où la compassion et le respect se manifestent à chaque instant. L'établissement démontre que l'aide sociale peut être à la fois efficace et pleine d'humanité. L'impact de Nativitas s'étend bien au-delà de la simple fourniture de repas ou d'un abri, car il offre un espace de rencontre, de créativité et de dignité, élément clé de la réintégration sociale.\Pour Nativitas, Noël n'est pas simplement une date calendaire, mais un véritable état d'esprit. « Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de saison pour aimer », résume Monica Nève, exprimant l'idée que la compassion et la solidarité sont des valeurs qui doivent être présentes tout au long de l'année. Nativitas, c'est Noël toute l'année. Cette vision de la solidarité est particulièrement pertinente dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'exclusion. Monica Nève, surnommée depuis 50 ans « la maman des Marolles », a su créer un lieu où la chaleur humaine et le soutien mutuel sont primordiaux. Son action continue d'inspirer, montrant que même face à l'adversité, il est possible de construire un monde plus juste et plus humain. L'association offre ainsi un exemple puissant de ce que l'engagement communautaire peut accomplir, démontrant que les liens sociaux et la dignité humaine sont des éléments essentiels au bien-être de chacun, et qu'ils sont bien souvent plus importants que la simple aide matérielle





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