Le pétrolier Med Emre coule au large d'Ibiza après une fuite de diesel. Un marin décède, six sont blessés et le plan anti-pollution est activé par l'Espagne.

Le naufrage du cargo Med Emre s'est produit jeudi matin au large de l'île espagnole d' Ibiza, provoquant une alerte majeure aux Baléares. Cet accident maritime a fait un mort parmi l'équipage et a blessé six autres personnes à bord du navire. L'événement a déclenché imméatement les protocoles d'urgence pour limiter les dégâts environnementaux.

Détails du naufrage et bilan humain

Le Med Emre, un navire battant pavillon maltais, transportait un chargement important de carburant lorsqu'il a sombré à environ 25 milles marins de la côte. Les secours espagnols ont confirmé que dix-sept membres d'équipage se trouvaient à bord au moment de l'incident. Le bilan définitif s'élève désormais à la perte d'une vie humaine et à six blessés légers, selon les autorités locales.

Also read Avion-crash Golfe du Mexique : six disparus dont deux enfants retrouvés en mer

Le bateau effectuait une route commerciale reliant Algésiras à Barcelone lorsque la perte du navire s'est produite. L'équipage a été pris au dépourvu par la rapidité de la submersion, entraînant des opérations de sauvetage complexes pour extraire les marins survivants des décombres. Les blessés ont été pris en charge rapidement par les services d'urgence des Baléares.

Cause de la fuite et cargaison dangereuse

L'enquête préliminaire indique que la cause du naufrage est une fuite de carburant survenue au cours de la traversée. Cette défaillance technique a compromis la flottabilité du Med Emre, conduisant à son immergence totale. La gravité de la situation a été aggravée par la nature de la cargaison transportée par le pétrolier.

Advertisement

Le navire emportait une quantité massive de diesel, représentant environ 7.000 tonnes. Ce volume correspond à environ 1,2 million de litres de carburant, qui se sont déversés dans le milieu marin. Cette fuite massive constitue la principale source de pollution liée à l'accident, nécessitant une intervention rapide des forces de secours.

Réponse gouvernementale et lutte anti-pollution

Les autorités espagnoles ont immédiatement activé le plan national d'intervention en cas de pollution maritime. Cette mesure d'urgence vise à contenir la nappe de diesel et à protéger les écosystèmes côtiers des Baléares. La mobilisation des moyens nautiques et aériens a été ordonnée pour circonscrire la zone touchée par la contamination.

L'intervention a mobilisé un avion dédié pour assurer une surveillance aérienne continue de la zone sinistrée. Le navire Clara Campoamor, spécialisé dans la lutte contre les fuites polluantes, a également été dépêché sur les lieux. Ces ressources permettront de récupérer les hydrocarbures restants à la surface de l'eau.

Conséquences environnementales et prochaines étapes

Le déclenchement du plan anti-pollution marque le début d'une opération de nettoyage longue et difficile. Les experts environnementaux surveilleront l'impact de la fuite de diesel sur la faune et la flore locales autour d'Ibiza. La préservation des eaux balnéaires de la région est une priorité pour les gestionnaires régionaux.

Advertisement

La navigation maritime dans les parages immédiats du Med Emre est restreinte le temps des opérations. Les équipes techniques évaluent les risques résiduels pour garantir la sécurité des eaux environnantes. Le processus de récupération des hydrocarbures et l'enquête sur les causes techniques se poursuivront dans les jours à venir.