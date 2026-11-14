Navi Pillay accuse Israël de génocide et interpelle les Israéliens

Lauréate du Nobel, Navi Pillay affirme qu'Israël commet un génocide à Gaza. Elle s'adresse directement aux citoyens israéliens pour exiger de rester du côté de l'histoire, tout en rejetant les critiques politiques.

Lauréate du prix Nobel de la Paix en 2025 et ancienne commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay affirme avec une fermeté judiciaire que l'État d' Israël est en train de perpétrer un génocide dans la bande de Gaza. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien israélien Haaretz, la juriste sud-africaine de 85 ans adresse un message direct et sans détour à la population israélienne. Elle leur intime l'ordre de se positionner du bon côté de l'histoire, invoquant une responsabilité morale collective face aux actes attribués à leur État.

Conclusion du rapport de l'ONU sur le génocide

Une commission d'enquête des Nations Unies, placée sous la direction de Navi Pillay, a rendu ses conclusions en septembre 2025. L'organisme conclut officiellement que les actions menées par Israël constituent un génocide. Le rapport établit que les déclarations et les agissements des dirigeants israéliens témoignent d'une intention explicite de détruire, en tout ou en partie, le peuple palestinien. Cette qualification repose sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui définit le crime par l'intention de massacrer une population ciblée.

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La commission souligne une contradiction majeure entre les objectifs déclarés d'Israël et les résultats observés sur le terrain. Si les buts avoués étaient de détruire le mouvement Hamas et de libérer les otages, la Commission estime que les méthodes employées ne correspondent pas à ces finalités. Cette inadéquation est interprétée comme la preuve d'une intention génocidaire. Navi Pillay devient ainsi la juriste la plus élevée en grade à qualifier publiquement ces actions de génocide.

Réactions violentes du gouvernement israélien

La publication de ce rapport et l'attribution du prix Nobel à Navi Pillay en octobre 2025 ont provoqué des réactions d'une hostilité rare de la part des autorités israéliennes. Le ministère des Affaires étrangères a publié un message sur la plateforme X, affirmant que Joseph Goebbels, l'ancien ministre de la propagande nazie, devait applaudir depuis les enfers. Cette comparaison directe avec les crimes nazis a été jugée extrême et provocatrice par les observateurs internationaux.

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Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également réagi violemment contre l'investiture de Navi Pillay. Il a déclaré que le comité du prix Nobel avait perdu son boussole morale. Il a qualifié la lauréate de personne intolérante qui aurait bâti sa carrière sur la diffusion de calomnies, qualifiée de "blood libel", contre la seule État juif. Ces accusations ont transformé Pillay en ennemie perçue de l'État par une partie de l'opinion publique israélienne.

Message aux citoyens israéliens et distinctions juridiques

Face à cette hostilité officielle, Navi Pillay a choisi de s'adresser directement aux citoyens israéliens via Haaretz, sans colère ni haine, mais avec une curiosité intellectuelle. Elle rappelle son passé de jeune fille pauvre ayant subi l'apartheid en Afrique du Sud pour établir une proximité avec ceux qui ont connu la persécution. Elle affirme avoir toujours soutenu les Juifs dans leur lutte contre l'oppression historique.

Elle exhorte les Israéliens à ne pas commettre de crimes en leur nom et à choisir le côté juste de l'histoire. Elle reconnaît que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Cependant, elle précise que ces actes ne constituent pas, selon les faits établis, un génocide. Elle distingue ainsi clairement les violations du droit international liées aux attaques terroristes des crimes de destruction ethnique attribués à l'État israélien.

Le rapport de la commission laisse également la question ouverte concernant la Cisjordanie. Il n'aborde pas explicitement si les déplacements de population et les violences commises par les colons et l'armée israélienne dans cette région relèvent également de la qualification de génocide. Cette ambiguïté méthodologique montre les limites de l'étude actuelle, tout en maintenant l'accusation centrale sur Gaza.

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Appel à la justice internationale et aux standards mondiaux

Navi Pillay compare la réponse d'Israël aux réactions des autres nations face au terrorisme. Selon elle, les pays démocratiques mènent des enquêtes, arrêtent les suspects et les jugent, sans recourir à des massacres civils massifs. Elle rejette l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir tué tous les Palestiniens justifierait les actions entreprises. Ces raisonnements sont qualifiés de vengeances contraires au droit international.

Elle rappelle que la communauté internationale soutient Israël sur la tragédie de la Shoah, tout en exigeant le respect des lois de guerre actuelles. La situation actuelle met en péril la relation entre les deux peuples et l'image d'Israël sur la scène mondiale. L'appel à la responsabilité individuelle et collective est au cœur de son discours pour éviter une dérive historique irrémédiable.