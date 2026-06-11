Navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, est mort à l'âge de 42 ans

Charlie Dalin, navigateur français qui a remporté le Vendée Globe 2024/2025, est décédé à l’âge de 42 ans des suites d’un cancer. Sa famille a annoncé son décès à l’AFP.

Le navigateur Charlie Dalin , vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 42 ans des suites d’un cancer, a annoncé sa famille à l’ AFP .

"C’est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d’une longue maladie", écrit sa femme Perrine Le Pape dans un texte transmis jeudi à l’AFP. "Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir", ajoute-t-elle, invitant à "représenter l’intimité" de l’entourage du navigateur qui luttait depuis un peu plus de deux ans et demi contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST)





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