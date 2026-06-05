Nawal Farih en Sammy Mahdi hekelen "mensonterende" medische aanpak na zwangerschapsverlies en dienen vijfpuntenplan in

Na tweeZwangerschapsverliezen bekritiseren CD&V-politici Nawal Farih en Sammy Mahdi de Belgische gezondheidszorg. Ze stellen dat wachttijden voor ingrepen psychologisch onhoudbaar zijn en dat er onvoldoende aandacht is voor de emotionele nasleep, ook bij vaders. Een expertpleit voor verplichte rouwopleidingen voor artsen.

Nawal Farih, fractieleider van CD&V in de Belgische Kamer, en haar partner Sammy Mahdi, partijvoorzitter, hebben het afgelopen jaar twee keer een zwangerschapsverlies ondervonden. Farih beschrijft de ervaring als psychologisch loodzwaar, vooral vanwege de lange wachttijden voor medische ingrepen.

Na haar eerste verlies koos ze voor de abortuspil, wat emotioneel en fysiek zwaar viel. Bij het tweede verlies, in maart, koos ze voor een curettage, maar moest anderhalve week wachten met een afgebroken vrucht in haar buik. Zij noemt de huidige medische aanpak "mensonterend" en dient een vijfpuntenplan bij de commissie Volksgezondheid in. Het plan pleit onder meer voor een stand-byregeling voor gynaecologen om ingrepen sneller te laten plaatsvinden, en voor automatisch terugbetaalde psychologische begeleiding na zwangerschapsverlies.

Experts wijzen op het gebrek aan aandacht voor de rol van vaders bij dit verdriet. Shanti Van Genechten van Zorgnetwerk Sterrenkinderen benadrukt dat vaders vaak worden vergeten en dat er weinig onderzoek naar hun ervaringen is. Ze begeleidt koppels die te maken hebben met schaduwverdriet, een pijn dat onzichtbaar is voor de buitenwereld. Volgens Manu Keirse, emeritus hoogleraar en rouwexpert, moeten zorgverleners beter opgeleid worden in het omgaan met rouw.

Hij gaf jarenlang het keuzevak "verdriet voor artsen", maar dit zou verplicht moeten zijn. Van Genechten voegt toe dat het medische traject vaak te veel focust op de afhandeling en te weinig op wat daarna gebeurt. Zorgnetwerk Sterrenkinderen biedt ziekenhuizen opleidingen aan om zorgverleners te leren de juiste 'rouwtaal' te spreken en ouders beter te begeleiden naar verdere hulp.

Elke vrouw heeft recht op begeleiding door een vroedvrouw, thuis of in het ziekenhuis, maar dit wordt volgens Van Genechten te vaak vergeten. Het verhaal van Farih en Mahdi illustreert een veelvoorkomend probleem: één op de vier vrouwen maakt ooit zwangerschapsverlies mee, maar de emotionele nasleep wordt onvoldoende erkend en ondersteund. De wachttijden voor procedures zoals curettage kunnen psychologisch extreem zwaar zijn, ook al zijn ze medisch gezien meestal niet urgent.

Voor de betrokkenen voelt het alsof ze een levende doodskist zijn. Farih's voorstel voor een stand-byregeling voor gynaecologen zou deze wachttijden kunnen verkorten. De automatische terugbetaling van psychologische begeleiding zou ervoor zorgen dat parents de nodige ondersteuning krijgen om het verdriet te verwerken. Het benadrukken van de rol van vaders is een belangrijke aanvulling, omdat die vaak over het hoofd worden gezien.

De experts pleiten voor een humane aanpak die verder kijkt dan de pure medische afhandeling. De externe trainingen van Zorgnetwerk Sterrenkinderen zijn een concrete stap om zorgverleners te sensibiliseren. Uiteindelijk draait het om het erkennen van het verlies en het bieden van tijdige, adequate ondersteuning, zowel fysiek als mentaal





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Zwangerschapsverlies Ghb Rouw Zorgverlening Psychedelische Behandeling

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