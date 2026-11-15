Nawal Farih et Sammy Mahdi (CD&V) attendent un enfant

Les responsables du CD&V Nawal Farih et Sammy Mahdi annoncent leur grossesse sur Instagram, après deux pertes de grossesse évoquées publiquement plus tôt cette année.

La cheffe de groupe du CD&V à la Chambre, Nawal Farih, et le président du parti, Sammy Mahdi, attendent un enfant. Le couple l'annonce sur Instagram, dans une publication où il évoque une grossesse à la fois pleine d'espoir et marquée par les épreuves traversées ces derniers mois.

Plus tôt cette année, Nawal Farih et Sammy Mahdi s'étaient exprimés à visage découvert sur deux pertes de grossesse. Ils ont décrit la période qui a suivi comme particulièrement éprouvante, un récit qu'ils avaient choisi de rendre public pour parler d'une expérience souvent tue.

Also read Incendie au marché de Noël de Maredsous : évacuation et enquête en cours

Une grossesse suivie avec inquiétude

Sammy Mahdi explique sur Instagram que chaque échographie a été vécue avec un cœur serré, et que les prochaines ne feront pas exception. Le couple reconnaît donc que l'annonce ne met pas fin à l'angoisse liée aux examens médicaux.

Dans le même message, Sammy Mahdi exprime le souhait de pouvoir malgré tout célébrer la vie et se réjouir du petit miracle qui grandit bien et bouge déjà. Il décrit ainsi un équilibre entre prudence et joie, que le couple tente de trouver au quotidien.

Advertisement

Cette publication fait directement référence aux pertes de grossesse que Nawal Farih et Sammy Mahdi ont dû traverser ensemble. Le message reprend donc un fil déjà connu du public, celui d'un couple qui a déjà vécu l'attente sans issue heureuse.

Les pertes de grossesse et la critique de la prise en charge

Nawal Farih et Sammy Mahdi avaient témoigné de ces pertes au mois de juin de cette année. Lors de ce témoignage, ils ont qualifié l'approche médicale actuelle de ces situations de dégradante, estimant qu'elle ne répond pas suffisamment aux besoins des couples concernés.

Ce témoignage a mis en lumière la manière dont les couples confrontés à une perte de grossesse sont accompagnés en Belgique. En qualifiant cette prise en charge d'humiliante, Nawal Farih et Sammy Mahdi ont ouvert un débat sur la dimension humaine du suivi médical, au-delà de l'aspect strictement clinique.

Un message d'espoir pour les couples qui attendent

Dans leur message, Sammy Mahdi écrit que le couple sait que cette grossesse n'est pas une évidence et que l'attente, sans savoir ce qui arrivera, est une épreuve en soi. Il reconnaît ainsi la réalité de l'incertitude vécue par de nombreux parents en devenir.

Advertisement

Sammy Mahdi adresse enfin un message à toute personne qui se reconnaîtrait dans ce sentiment d'espoir mêlé d'angoisse. Il souhaite à ces lecteurs beaucoup d'amour, et exprime le vœu que chaque personne qui désire devenir parent puisse un jour connaître ce bonheur.