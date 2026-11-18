Des milliers d'Haïtiens remercient le président salvadorien Nayib Bukele pour l'intervention de 2.500 soldats contre les gangs. Découvrez les détails de cette mission militaire et ses enjeux humanitaires.

Des milliers d'habitants se sont rassemblés dans les rues de la capitale haïti enne, Port-au-Prince, pour exprimer leur gratitude envers le président salvadorien Nayib Bukele. Cette mobilisation massive vise à remercier le leader étranger pour le déploiement de forces militaires destinées à combattre le fléau des gangs criminels qui paralysent le pays depuis des années.

Une intervention militaire salvadorienne decisive

Près de 2 500 soldats salvadoriens sont actuellement engagés sur le territoire haïtien. Cette opération armée s'exécute avec l'accord explicite du gouvernement haïtien et vise à restaurer l'ordre public dans les zones sous contrôle des organisations criminelles. L'armée de Bukele a déjà remporté plusieurs victoires tactiques significatives contre ses adversaires locaux.

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Les forces armées ont notamment bombardé le quartier général présumé de la plus grande bende criminelle du pays. Elles ont également réussi à reprendre le contrôle du stade national de football. Cet édifice symbolique, tenu par les gangs depuis de nombreuses années, a été transformé en une base militaire temporaire pour stabiliser la zone.

La douleur des familles et les pertes saluoriennes

La colère et la reconnaissance des manifestants sont alimentées par des drames récents impliquant des citoyens du Salvador. Quatre ressortissants salvadoriens ont été portés disparus après leur inclusion dans une mission de maintien de la paix. Bukele a confirmé que ces quatre personnes ne sont toujours pas retrouvées, bien que quatre corps aient été identifiés précédemment. Le président a toutefois démenti qu'il s'agisse de ses compatriotes, indiquant qu'ils pourraient avoir été tués ou enlevés.

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Les rassemblements à Port-au-Prince ont été marqués par des appels à la libération des victimes. Les participants, dont Maxseau Lomba, ont dénoncé la violence extrême subie par la population civile. Ils ont rapporté que les gangs ont brûlé des habitations et assassiné des enfants, y compris des femmes enceintes, dans leur quête de domination territoriale.

Contexte humanitaire et opposition internationale

Haïti traverse une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, étant désormais identifié comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Les gangs contrôlent vastement l'État, rendant l'accès aux services de base quasi impossible pour une grande partie de la population. Cette situation a poussé la communauté internationale à intervenir pour soutenir les autorités locales.

La Force d'Intervention Multidisciplinaire Multinationale (MIPIMF), soutenu par l'ONU, est déjà présente pour lutter contre le banditisme. D'autres pays, comme le Sri Lanka, ont également envoyé du personnel militaire. Cependant, cette mission précédente a montré ses limites en raison d'un effectif insuffisant. L'arrivée des troupes salvadoriennes constitue donc un renfort distinct et majeur pour la cause de la sécurité.

Avenir de la mission et inquiétudes stratégiques

L'issue à long terme de cette intervention reste incertaine et fait l'objet de débats intenses. Nayib Bukele a déclaré lundi qu'il retirerait ses troupes dès la localisation des quatre citoyens salvadoriens disparus. Cette condition préalable suscite des craintes parmi les experts, qui prévoient une recrudescence immédiate de la violence des gangs une fois les soldats repartis.

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Les autorités haïtiennes souhaitent vivement que la présence militaire se poursuive au-delà des retours personnels. Le ministre haïtien de la Justice s'est rendu au Salvador ce lundi pour discuter d'une prolongation du mandat. Il travaille actuellement à la création d'un cadre juridique national permettant une présence étrangère durable. Les analystes soulignent l'importance cruciale d'un plan à long terme pour inverser la tendance sécuritaire dans la région."