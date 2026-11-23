Le président salvadorien Nayib Bukele déploie des troupes en Haïti contre les gangs criminels, une initiative controversée qui suscite des craintes de violations des droits humains.

Le président salvadorien Nayib Bukele a publié mercredi des vidéos montrant le bombardement aérien d'une propriété située en Haïti, affirmant qu'il s'agissait de la demeure de Jeff, un puissant chef de gang haïti en. Cette action intervient dans le cadre du déploiement de quelque 2500 soldats salvadoriens sur le territoire haïti en depuis près d'un mois. L'opération militaire inédite vise principalement les gangs criminels surarmés qui contrôlent plus de 80% de la capitale, Port-au-Prince, ainsi qu'une grande partie du pays caribéen.

Mécanisme de l'Intervention Militaire Salvadorienne

L'intervention armée de Nayib Bukele en Haïti s'est initialement justifiée par la nécessité de retrouver quatre ressortissants salvadoriens disparus. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une force multinationale autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, connue sous le nom de Force de répression des gangs. Cependant, l'opération dirigée par le président salvadorien a rapidement évolué vers une offensive vaste et coordonnée contre les groupes criminels.

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Cette stratégie rappelle directement les méthodes agressives que Nayib Bukele a mises en œuvre avec succès dans son propre pays pour éradiquer la violence des gangs. L'objectif affiché est d'appliquer une approche de sécurité dure et sans compromis, transférant cette expérience salvadorienne sur le théâtre haïtien. Les images diffusées par les autorités montrent des engins explosifs pleuvoir sur une bâtisse aux murs blancs, illustrant la puissance de feu déployée par les forces armées.

Controverses et Positions des Acteurs Internationaux

Les gouvernements haïtien et salvadorien font face à une vive critique concernant les dérives potentielles d'une opération qualifiée de peu transparente. Les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits humains exigent la publication de l'accord bilatéral liant les deux nations, ainsi que la divulgation du contrôle effectif exercé par les autorités sur les troupes déployées. Cette demande vise à assurer une reddition des comptes claire et visible.

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Des inquiétudes majeures ont également été soulevées concernant de graves violations des droits humains, parfois qualifiées de crimes contre l'humanité, lors de la campagne anti-gangs menée par Nayib Bukele au Salvador. Des experts pointent du doigt l'utilisation de mercenaires privés, tels que le groupe d'Eric Prince, qui disposerait potentiellement de drones en vertu d'un contrat secret avec l'État haïtien. L'opacité autour de la responsabilité de ces acteurs privés ajoute une couche de complexité géopolitique à l'intervention.

Impacts Sociaux et Contexte Humanitaire en Haïti

La situation humanitaire en Haïti est catastrophique, avec une violence qui a coûté la vie à 4595 personnes selon les estimations de l'ONU, et laissé 2000 autres blessées. Près d'un million et demi d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile,创ant une crise interne massive. Les gangs financent leurs activités grâce à des extorsions, des rançons et des séquestrations, s'appuyant sur une jeunesse pauvre et sans alternatives économiques ou éducatives.

Colette Lespinasse, experte sur le terrain, explique que les gangs recourent également au recrutement forcé, comme lors des manifestations des 17 et 18 novembre dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le refus de participer à des manifestations forcées en faveur des gangs expose les habitants à un risque immédiat de mort. Cette emprise totale sur la population met en lumière la faiblesse structurelle de l'État haïtien face à ces organisations criminelles parallèles.

Avenirs Géopolitiques et Perspectives Électorales

Les analystes suggèrent que l'initiative de Nayib Bukele est motivée par des raisons opportunistes, visant à renforcer sa position sur la scène régionale et nationale en vue des prochaines élections au Salvador prévues en février 2027. Cette démarche unilateraliste oblige le gouvernement haïtien à justifier rétroactivement l'intervention par un accord bilatéral, plutôt que de la préparer conjointement. Cette approche ressemble à celles observées récemment aux États-Unis sous la direction de Donald Trump.

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L'ombre de la politique américaine plane sur cette opération, les États-Unis considérant Haïti comme leur arrière-cour et intervenant systématiquement dans ses affaires sécuritaires. L'intervention salvadorienne s'inscrit dans un nouveau contexte géopolitique régional instable, défini par les méthodes de Donald Trump. Bien que la population espère un changement radical face à la violence, la question de la durabilité et de la légalité de cette offensive reste ouverte.