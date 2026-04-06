NBA : Le Thunder domine, Flagg étincelle, Curry de retour

Résultats et analyses des matchs de la NBA : le Thunder consolide sa place de leader, Cooper Flagg continue d'impressionner, et le retour de Stephen Curry avec les Warriors. Les performances individuelles et les enjeux de la conférence Ouest sont au cœur de cette actualité.

Ajay Mitchell, entré en cours de jeu, a apporté sa contribution avec sept points et sept passes décisives, tout en captant un rebond précieux. Shai Gilgeous-Alexander , joueur clé du champion en titre, a marqué 20 points, récupéré 4 rebonds et distribué 7 passes, démontrant une fois de plus son importance dans l'équipe. Chet Holmgren, de son côté, a brillé avec 21 points et 7 rebonds, confirmant son potentiel.

Grâce à ces performances, le Thunder a décroché sa cinquième victoire consécutive et conserve la tête de la conférence avec un bilan impressionnant de 62 victoires pour seulement 16 défaites, devançant San Antonio qui affiche un bilan respectable de 59 victoires et 16 défaites. L'équipe du Thunder continue d'impressionner et de consolider sa position en tant que favorite pour le titre.\Dans les autres rencontres de la soirée, Cooper Flagg a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle pour Dallas. Deux jours seulement après avoir inscrit 51 points contre Orlando, le rookie de 19 ans a marqué 45 points face aux Los Angeles Lakers, en plus de cumuler 8 rebonds et 9 passes. Flagg a compensé les belles prestations de LeBron James, auteur de 30 points, 9 rebonds et 15 passes, et de Luke Kennard, qui a totalisé 15 points, 16 rebonds et 11 passes côté Lakers. Les Mavericks ont ainsi infligé une deuxième défaite consécutive aux Lakers, qui occupent la troisième place de la conférence Ouest, partageant désormais le même bilan que Denver, quatrième (50 victoires - 28 défaites). Le talent de Flagg et sa capacité à s'adapter rapidement au niveau de la ligue sont indéniables, ce qui en fait un atout majeur pour Dallas.\Le retour de Stephen Curry, blessé au genou depuis la fin janvier, a été marqué par une performance de 29 points. Cependant, malgré l'apport de leur meneur vedette, les Golden State Warriors se sont inclinés d'un seul point (116-117) face à Houston. Kevin Durant, ancien joueur clé de Golden State, a mené l'attaque de Houston avec 31 points, 8 passes et 8 rebonds. La défaite de Golden State souligne l'importance de Curry pour l'équipe, tout en mettant en évidence le niveau de compétition élevé dans la ligue et la capacité des autres équipes à s'imposer même face à des joueurs majeurs. Le match a été serré jusqu'au bout, témoignant de l'intensité et de l'incertitude qui caractérisent le basket-ball professionnel





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