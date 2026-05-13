La famille de John Collins a annoncé sa mort après un combat contre un gliobastome. Son coéquipier a rendu hommage à Collins, niant sa grande influence sur le basket et sur la communauté sportive en général.

La famille de Collins a écrit un communiqué pour annoncer la mort du joueur en poste TS du New York Knicks après un combat vaillant contre un gliobastome.

Ses coéquipiers se sont réunis pour rendre hommage à Collins, en partageant les mêmes douloureux sentiments. Adam Silver, commissaire de la NBA, a souligné 'sa influence bien plus large que sur le seul basket' et sa contribution à la NBA, la WNBA et la communauté sportive en général, en devenant plus inclusives et accueillantes pour les générations futures





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