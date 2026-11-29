Les Thunder d'Oklahoma City, déjà affectés par des blessures, chutent face aux Bucks de Milwaukee. Kel'el Ware brille tandis que Sengun guide Houston vers une large victoire sur Philadelphie.

Le champion NBA 2025, les Thunder d'Oklahoma City, ont enregistré une déception majeure face aux Bucks de Milwaukee, malgré une performance individuelle exceptionnelle de leur star Shai Gilgeous-Alexander. L'équipe s'est retrouvée en position difficile, oscillant entre espoir et réalité, alors que les blessures ont sapé leurs chances de victoire ce soir-là.

Ajay Mitchell domine les lignes statistiques

Ajay Mitchell a offert une prestation quasi parfaite pour les Bucks, inscrivant 24 points en 33 minutes de jeu. Le meneur liégeois a été redoutable à l'extérieur, réussissant 9 tirs sur 14 à distance, dont 2 sur 4 pour les tirs à trois points. Il a également complété 4 de ses 5 lancers francs pour ajouter 6 passes décisives et 4 rebonds à son bilan statistique, ne commettant que deux pertes de balle et deux fautes personnelles.

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Son efficacité a été contrebalancée par la solidité de Shai Gilgeous-Alexander, qui a marqué 31 points et distribué 8 assists. Cependant, la profondeur de banc des Thunder a été sérieusement mise à l'épreuve par l'absence de joueurs clés. Les blessures de Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace ont privé l'équipe de ses piliers habituels, créant un déséquilibre évident sur le parquet.

La domination de Kel'el Ware et Ryan Rollins

Les Bucks ont réussi à inverser la tendance grâce à une attaque collective dirigée par Kel'el Ware. Le pivot américain a émergé comme un élément décisif en sortie de banc, affichant un jeu phénoménal qui a permis de neutraliser la défense adverse. Avec 30 points et 13 rebonds inscrits, Ware a apporté la puissance intérieure nécessaire pour compenser la supériorité technique initiale des Thunder.

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Le meneur Ryan Rollins a également joué un rôle crucial dans cette victoire, consolidant la performance de son équipe avec 28 points. Sa précision au tir a contribué à maintenir la pression constante sur l'équipe d'Oklahoma City, empêchant toute tentative de retour en force de la part des champions en titre. Cette synergie entre Ware et Rollins a fait la différence dans un match serré.

Une saison équilibrée pour Oklahoma City

Malgré cette défaite, la saison des Thunder n'est pas encore compromise. L'équipe se retrouve actuellement à la 10e place de la conférence Ouest avec un bilan parfaitement à l'équilibre. Avec 10 victoires pour 10 défaites, les Thunder montrent une résilience notable, bien que chaque match contre une équipe en forme comme Milwaukee reste un test difficile pour leur classement final.

Ce résultat contraste avec la situation des Bucks, qui restent derniers à l'Est malgré leur 3e victoire. La victoire confirme la solidité intérieure apportée par Ware et la capacité de Rollins à marquer à la demande, deux atouts majeurs pour la suite de leur campagne. Les supporters attendent désormais de voir si cette dynamique peut se maintenir face à des adversaires plus réguliers.

La surprise de Houston face à Philadelphie

Parallèlement, la conférence Est a connu une autre surprise majeure avec la défaite cinglante des 76ers de Philadelphie. Défaite par les Rockets de Houston sur le score de 131 à 93, l'équipe leader a été dominée de bout en bout. Sans LeBron James, Joel Embiid et Jaylen Brown, le visage de l'équipe a été totalement transformé, révélant une vulnérabilité critique face à la profondeur de banc de Houston.

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Tyrese Maxey a tenté de faire le jeu avec 17 points, mais l'écart était trop important. Les Rockets ont marqué 20 points de plus que les Sixers dans le dernier quart-temps (38-18), scellant leur victoire de manière nette. Six joueurs de Houston ont dépassé les 10 points, illustrant une attaque collective redoutable dirigée par le Turc Alperen Sengun, auteur de 21 points.

La gestion du temps de jeu des vétérans

Cette victoire a permis aux Rockets de gérer le temps de jeu de leurs joueurs expérimentés, comme en témoigne le cas de Kevin Durant. Le legendre de 38 ans n'a disputé que 25 minutes contre une moyenne saisonnière de 33 minutes, soulignant l'efficacité du jeu de ses jeunes partenaires. Cette stratégie préserve les corps des vétérans tout en maintenant un niveau de jeu élevé.

Houston se hisse ainsi à la 3e place de l'Ouest avec 15 victoires pour 5 défaites, profitant des résultats adverses pour monter en puissance. De leur côté, Philadelphie conserve la 1re place à l'Est avec 16 victoires et une 5e défaite, mais cette performance inquiétante pourrait alerter les analystes sur la préparation des playoffs. La régularité reste la clé pour les deux formations visées.