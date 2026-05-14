Nederlandse vrouwen aangehouden voor kindermishandeling en vrijheidsberoving

Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn donderdagavond aangehouden voor kindermishandeling en vrijheidsberoving. Ze zouden 2 kinderen van 6 en 7 stelselmatig hebben mishandeld, waaronder herhaaldelijk in de kelder hebben opgesloten. De kinderen werden ook gefilmd en mishandeld. Het meisje is 2 keer in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige ondervoeding.

Twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit de gemeente Stadskanaal , in het noorden van Nederland , zijn donderdagavond door de politie aangehouden. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving.

Volgens de Nederlandse krant Dagblad van het Noorden zouden ze 2 kinderen van 6 en 7 stelselmatig hebben mishandeld. De Nederlandse krant Dagblad van het Noorden meldde donderdag dat de 2 vrouwen hun kinderen, een meisje van 6 en een jongen van 7, stelselmatig en ernstig zouden hebben mishandeld. Beide kinderen zouden herhaaldelijk zijn opgesloten in de kelder. De vernederingen en mishandelingen werden ook gefilmd.

Het meisje is 2 keer in het ziekenhuis opgenomen, onder meer vanwege ernstige ondervoeding. Het meisje ligt op dit moment in coma in het ziekenhuis in Groningen. De zaak kwam aan het rollen nadat de school van het meisje alarm had geslagen. Tegen de vrouwen liep al een strafrechtelijk onderzoek, maar ze waren nog niet aangehouden.

De aanhoudingen waren wel gepland.

"Vanwege de vandaag ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten" is de geplande aanhouding van het tweetal vervroegd, aldus het Openbaar Ministerie. Aan een aantal woningen in Stadskanaal zijn donderdag vernielingen aangericht. Mensen hebben stenen door de ruiten gegooid, zegt een politiewoordvoerder na berichtgeving daarover van de Nederlandse krant De Telegraaf. De politie denkt dat de vernielingen verband houden met de mishandelingszaak.

De woordvoerder zegt dat er meer politiemensen dan gebruikelijk op straat zijn in Stadskanaal. Ook zijn er meer handhavers van de gemeente op de been. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen aangehouden voor de vernielingen. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederland Stadskanaal Kindermishandeling Vrijheidsberoving Vernielingen Politie Google

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Essyla stuitte België door naar halve finale EurovisiesongfestivalBelgische zangeres Essyla heeft het tot het halve finales van het Songfestival gebracht, een record sinds 2023 toen Israël het land voorstuitte met een sterke prestatie. Ook Finland en Griekenland zijn door naar de finale, gekoppeld aan een controversiële deelname van Israël.

Read more »

BMW's EGR-systeemspandoek: Nieuwe slachtoffers van defecte uitlaatgascontrole brinquken opCindy, samen met haar twee dochters, rijdt op weg naar huis toen ze een vreemd gevoel in haar gaspedaal opmerkte. Aangekomen op de bestemming, noteert ze de entree van witte rook en binnen een kwartier heeft haar auto volledig uitgebrand. Zoals Cindy, zijn er tientallen slachtoffers gevallen in Europa, voornamelijk bij BMW-dieselwagens. Volgens onderzoek en persoonlijke accounts van autobouwers, ziet het er naar uit dat het defect descentralis, met alle brandgevaar en financiële kosten die hieraan kleven.

Read more »

Het Witte Huis reageert op gesprekken tussen Xi en TrumpHet Witte Huis heeft gereageerd op de eerste gesprekken tussen Xi en Trump. De Amerikaanse regering benadrukt dat er is gesproken over Iran en de Straat van Hormuz. Over Taiwan wordt niets gezegd, ondanks de waarschuwing van Xi aan het adres van de VS. Beide partijen hebben ook gesproken over hun economische samenwerking en de uitbreiding van de markttoegang voor Amerikaanse bedrijven en Chinese investeringen in Amerikaanse bedrijven.

Read more »

FGP Antwerpen waarschuwt voor sterke stijging van vervalste facturen via e-mailDe federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen waarschuwt voor een sterke toename van vervalste facturen via e-mail. Oplichters gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie en automatisering om mailboxen van bedrijven en particulieren te kapen en facturen nagenoeg onzichtbaar aan te passen. De werkwijze van de criminelen is geraffineerd. Ze maken gebruik van gelekte wachtwoorden om toegang te krijgen tot de mailbox van hun slachtoffers. Zodra ze binnen zijn, monitoren ze alle inkomende e-mails via een geautomatiseerd proces. Vervolgens manipuleren ze de bijgevoegde facturen door de gestructureerde mededeling en het rekeningnummer aan te passen. Daarna wordt de aangepaste factuur, visueel identiek aan het origineel, discreet opnieuw in de mailbox geplaatst of doorgestuurd aan het slachtoffer. Dit proces verloopt razendsnel en op grote schaal, met minimale menselijke tussenkomst. De vervalsingen zijn daardoor bijzonder moeilijk van echt te onderscheiden. Wees extra alert wanneer een afzender plots meldt dat het rekeningnummer gewijzigd is. Bel bij twijfel altijd naar de leverancier op een gekend nummer (gebruik niet het nummer op de verdachte factuur). De waarschuwing past ook binnen het initiatief SCAM, een sensibiliseringscampagne die de federale politie in februari heeft gelanceerd om te wijzen op de gevaren van oplichting op het internet. De campagne zal duren tot eind juni. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS.

Read more »