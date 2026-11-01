Neergestorte Learjet 60 in Florida: 9 doden nabij Palm Beach County

Een Learjet 60 is neergestort in Florida, nabij een woonwijk in Palm Beach County. Alle 9 inzittenden zijn om het leven gekomen. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk.

Een privévliegtuig is dinsdagmiddag neergestort in de Amerikaanse staat Florida, vlakbij een woonwijk in Palm Beach County. De crash eiste het leven van alle negen inzittenden aan boord van het toestel. Het ongeluk gebeurde rond twaalftien uur vijftig lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen om de ramp te bestrijden.

Details van de Learjet 60 crash

Het betrof een Learjet 60, een toestel dat onderweg was van de luchthaven Austin-Bergstrom in Texas naar de Bahama's. Volgens gegevens van de Amerikaanse luchtvaartdienst is het vliegtuig geregistreerd op naam van een bedrijf in Delaware. Het toestel werd online aangeboden voor chartervluchten, wat aangeeft dat het om een gecharterde vlucht ging. Beelden van omstanders tonen hoe het vliegtuig steil uit de lucht viel en neerkwam op een weg vlakbij een woonwijk. Bij de impact ontstond een gigantische steekvlam.

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Ongehoord signaal voor neerstorting

Uit data van de vluchtsite ADS-B Exchange blijkt dat het toestel vlak voor het wegvallen van het signaal op één minuut tijd zo'n 8,2 kilometer daalde. Dit duidt op een zeer abrupt en ongecontroleerd dalende vlucht. CNN berichtte over deze dramatische gegevens die de ernst van het incident benadrukken. Er waren negen mensen aan boord van het toestel. Zij zijn allemaal om het leven gekomen. Over hun identiteit is nog niets vrijgegeven aan het publiek of de media.

Weersomstandigheden en onderzoek

Door de crash is in de getroffen buurt ook de stroom uitgevallen. De lokale politie heeft de weg in beide richtingen afgezet om het onderzoek en de hulpverlening te vergemakkelijken. Over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. Op het moment van het ongeval trokken er wel hevige onweersbuien door de regio. Het toestel vloog enkele minuten voor de steile daling nog door een sterke stormcel. Het is nog niet bekend of het weer een directe rol heeft gespeeld bij het ongeluk. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart om de toedracht van de ramp in kaart te brengen.

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Impact op de omgeving en woningen

Op beelden is te zien hoe het toestel op een weg neerkomt en in vlammen opgaat. De kracht van de inslag veroorzaakte aanzienlijke schade in de directe omgeving. Het is nog niet duidelijk of er schade is aan omliggende woningen. De bewoners in de buurt zijn waarschijnlijk geschokt door het plotselinge drama. De autoriteiten proberen momenteel de exacte locatie van de wrakstukken te identificeren. Er zijn geen berichten bekend over slachtoffers aan de grond, maar de impact op de woonwijk is enorm.

Volgende stappen in het onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash is pas net begonnen. De National Transportation Safety Board en de Federal Aviation Administration zullen samenwerken. Experts zullen de zwarte dozen van het vliegtuig analyseren om meer te weten te komen over de gebeurtenissen voor de crash. De nabestaanden van de negen slachtoffers worden momenteel geïnformeerd. De autoriteiten vragen de media om respectvol te blijven en geen speculaties te verspreiden over de identiteit van de inzittenden. De weg waar het toestel neerstortte blijft voorlopig afgesloten.