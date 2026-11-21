Un dentiste néerlandais est suspendu après avoir accueilli un tournoi de combat nazi. L'enquête révèle des liens étroits avec des clubs extrémistes et des slogans haineux.

Un dentiste néerlandais résidant à Oeffelt a fait l'objet d'une suspension provisoire de son adhésion à la profession après la diffusion d'images choc montrant la tenue d'un tournoi de combat d'extrême droite sur ses terres. Cette décision suit les investigations menées conjointement par VRT NWS Pano et le programme d'investigation néerlandais Zembla, qui ont exposé l'implication de ce praticien dans des activités liées à des clubs de combat néonazistes.

Les faits révélés par l'enquête investigative

En juin dernier, sur la propriété privée du dentiste située à Oeffelt dans la province de Brabant-Septentrional, un tournoi de combat a eu lieu où des participants s'affrontaient dans une cage. Les images captées par les enquêteurs montrent explicitement que les participants et les spectateurs ont effectué la salutation hitlérienne de manière répétée et ont crié "Sieg Heil". Le dentiste, accompagné de sa femme et de leur fille portant une cagoule, a été filmé en train d'assister aux combats. Lors d'une adresse aux personnes présentes, il a explicitement déclaré : "Tout le monde crie Sieg Heil et cela vient de mon cœur, mais je ne veux pas que tout le quartier l'entende. "

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Position de la KNMT et implications professionnelles

L'Ordre national des dentistes néerlandais (KNMT) a confirmé que la suspension vise spécifiquement le droit de pratiquer au sein de l'association professionnelle et non l'activité médicale elle-même. La fédération a déclaré que les agissements du dentiste ont "gravement porté atteinte à l'image et à la confiance" envers l'ensemble du corps professionnel. À ce stade, il s'agit uniquement d'une mesure provisoire. La KNMT poursuit son enquête approfondie concernant le rôle exact de ce praticien et prendra une décision finale définitive concernant son maintien ou son exclusion de l'ordre des dentistes.

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Contradictions entre déclarations et communications écrites

La défense du dentiste auprès d'Omroep Brabant a consisté à affirmer qu'il était "totalement surpris" par l'ampleur de la réunion. Il a prétendu avoir eu des réticences uniquement le jour même, lorsque la foule était plus nombreuse que prévu. Selon ses dires, les signaux d'alarme ne se sont activés que lorsque les participants ont commencé à hurler des slogans et à faire des gestes inappropriés. Cette version des faits est toutefois fortement contredite par des messages échangés lors de l'organisation de l'événement.

Documents prouvant une idéologie nazie assumée

Les preuves obtenues par VRT NWS Pano incluent des échanges de chats où un participant suggérait d'hisser un drapeau faisant référence à l'Holocauste. Le dentiste aurait alors conseillé vivement de ne pas le faire, craignant que sa femme trouve cette proposition "trop crude". Il a ajouté qu'il ne voulait pas "éloigner sa femme de notre mouvement" alors qu'elle rejoignait l'idéologie nationale-socialiste progressivement. Il a également déclaré : "Moi-même, je ne le trouve pas nécessaire. Nous savons exactement pour quoi nous nous battons. "