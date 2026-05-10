Néerlandais MV Hondius arrive à Tenerife avec 150 passagers et une partie de l'équipage contaminés par hantavirus

Le navire néerlandais MV Hondius a été touché par un foyer d'hantavirus et est arrivé dans le port de Granadilla, sur l'île espagnole de Tenerife, avec près de 150 passagers et une partie de l'équipage contaminés. La situation est grave, mais l'équipage et les passagers évacueront sous l'autorité de l'Espagne et des Pays-Bas avant de poursuivre leur route.

Le navire néerlandais MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, est arrivé dimanche matin vers 06h00 (07h00 heure belge) dans le port de Granadilla , dans le sud de l'île espagnole de Tenerife .

Le navire doit jeter l'ancre près du port afin de permettre l'évacuation de près de 150 passagers et d'une partie des membres de l'équipage avant de poursuivre sa route vers les Pays-Bas. Le début des évacuations est prévu dans la foulée vers 08h00 (09h00 heure belge), d'après un communiqué samedi de l'exploitant du navire, le néerlandais Oceanwide Expeditions





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