Négociations au Pakistan : Israël et l'Iran au cœur des tensions

Ce samedi, les négociations entre Israël, l'Iran, les États-Unis et le Pakistan ont animé l'actualité. Des pourparlers de paix, le désarmement du Hezbollah, le détroit d'Ormuz et les frappes militaires sont au centre des enjeux.

Revivez notre direct sur les négociations de ce samedi au Pakistan .\Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exprimé la volonté d' Israël d'établir un accord de paix durable avec le Liban, un accord « qui tiendra pour des générations ». Cette déclaration intervient à l'approche de pourparlers prévus à Washington entre les deux pays. Netanyahu a souligné les conditions israéliennes : le désarmement du Hezbollah et un véritable accord de paix pérenne.

Dans une allocution télévisée, il a également affirmé que l'Iran et ses alliés étaient en difficulté, se battant pour leur survie, et que son pays avait « anéanti » les programmes nucléaire et balistique iraniens grâce à des frappes. Ces déclarations interviennent alors que des pourparlers se déroulent entre Washington et Téhéran à Islamabad.\Les médias iraniens ont rapporté que les États-Unis auraient présenté des « demandes excessives » concernant le détroit d'Ormuz, ainsi que des « exigences inacceptables » sur d'autres questions. Du côté américain, un haut responsable de la Maison Blanche a confirmé que les pourparlers trilatéraux entre les États-Unis, l'Iran et le Pakistan étaient en cours. Cette information fait suite à des rapports des médias d'État iraniens faisant état de deux séries de discussions déjà tenues, avec une troisième attendue. Le Hezbollah libanais, quant à lui, a réaffirmé son opposition à toute négociation directe avec Israël, après de nouvelles frappes israéliennes au Liban qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Selon la télévision d'État iranienne, deux sessions de négociations ont déjà eu lieu entre les États-Unis et l'Iran, et une troisième est possible. Les experts des deux parties échangeraient actuellement des documents en vue d'un accord de paix plus large que le cessez-le-feu de deux semaines déjà en vigueur. Par ailleurs, deux navires de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz, dans le but de préparer un déminage de cette voie maritime stratégique contrôlée par l'Iran, selon l'armée américaine. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a confirmé cette opération.\Plusieurs informations supplémentaires ont également émergé. Un haut responsable de la Maison Blanche a précisé que les États-Unis, l'Iran et le Pakistan discutaient directement, ce qui représente une évolution par rapport aux pratiques antérieures. De son côté, l'ONU a appelé à la fin de l'impunité pour les violations des règles de la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs agences onusiennes ont exprimé leur inquiétude face aux violations continues du droit international humanitaire dans la région, rappelant que même en temps de guerre, des règles doivent être respectées. Enfin, Donald Trump a annoncé que Washington avait entamé « le processus de déblocage du détroit d'Ormuz », une initiative menée en faveur de plusieurs pays, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France et l'Allemagne, soulignant l'importance stratégique de ce passage pour le commerce mondial du pétrole. L'ensemble de ces développements témoigne de la complexité et de la tension persistante dans la région, marquée par des négociations multilatérales, des actions militaires et des déclarations politiques de haut niveau





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