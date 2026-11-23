Le Premier ministre belge Bart De Wever a rendu compte au Roi de l'impasse des négociations sur le budget fédéral 2027. Les partenaires de la coalition restent divisés sur les sauts d'index et les mesures d'économie.

Le Premier ministre Bart De Wever a rencontré lundi matin son noyau dur de négociation à 9 heures 30, dans une tentative désespérée de relancer les discussions sur le budget fédéral 2027. Cet effort infructueux a immédiatement précédé son audience au Palais royal, où il a dû informer Sa Majesté de l'échec des pourparlers avec les partis de sa coalition. La dynamique semble se figer alors que les tensions entre partenaires gouvernementaux s'intensifient sur les questions clés de l'indexation et des mesures d'austérité.

Point de situation devant le Palais royal

La Couronne a confirmé dans un communiqué que le Roi avait reçu le Premier ministre Bart De Wever pour examiner l'avancement des négociations budgétaires. L'informateur a détaillé les événements des derniers jours, mettant l'accent sur les échanges récents au sein du comité ministériel restreint. Il a souligné qu'aucune avancée décisive n'avait permis de dégager un consensus final, bien qu'il ait exprimé sa volonté de poursuivre les discussions.

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Le souverain a encouragé le Premier ministre Bart De Wever à persévérer afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais possibles. Il a appelé l'ensemble des parties concernées à prendre leurs responsabilités et à faire prévaloir l'intérêt général pour éviter une crise politique prolongée. Le Roi a insisté sur l'importance de privilégier le dialogue et le travail de fond, dans la discrétion et le respect mutuel, tout en demandant des informations régulières lors des audiences hebdomadaires.

Réactions des partis de la coalition

La dynamique au sein du gouvernement semble tendue, comme l'a illustré la déclaration du vice-Premier ministre MR David Clarinval. Ce dernier a vivement critiqué l'attitude de Vooruit après que la réunion se soit clôturée sans accord peu après 11 heures. Il a affirmé que Frank Vandenbroucke avait demandé des excuses aux autres partis, qualifiant cette démarche de lunaire et signalant une impasse totale dans les négociations.

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Maxime Prévot, vice-Premier ministre pour Les Engagés, a utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il considère comme un mensonge propagé par les partenaires depuis la semaine dernière. Il a insisté sur le fait qu'aucun saut d'index n'était sur la table des discussions, ni aucune mesure visant spécifiquement les enseignants. Il a appelé chaque partenaire à faire preuve de courage pour s'asseoir à la table des négociations et finaliser un accord.

Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre CD&V, a exprimé son espoir de voir l'accord se concrétiser rapidement lors de son arrivée. De son côté, Jan Jambon, représentant de la N-VA, s'est contenté de déclarer le souhait d'obtenir un " oui " catégorique de la part de Vooruit. Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre pour Vooruit, était également présent mais n'a fait aucun commentaire à son entrée, arrivant par une entrée secondaire.

Mouvement social et position de Paul Magnette

Le président du PS Paul Magnette a affirmé son soutien à la position de Vooruit tout en participant à une manifestation syndicale à Bruxelles. Il a qualifié de catastrophiques pour le pays tout nouveau saut d'index, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas de nouvelles élections. Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement fédéral d'être à l'écoute des préoccupations des travailleurs face à un mécontentement évident.

Ann Vermorgen, présidente de l'ACV, a lancé un appel direct au Premier ministre Bart De Wever depuis la tribune de la manifestation. Elle lui a demandé de regarder les hommes et femmes ordinaires et de leur donner des perspectives, les exhortant à ne pas ignorer cette population dont la situation devient insoutenable. Cette onzième manifestation contre les mesures d'économies témoigne de l'intensité du mouvement social.

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Les syndicats ont réclamé une contribution équitable de la part des grandes fortunes pour pallier les mesures budgétaires. Le climat politique reste donc au cordeau, avec le Premier ministre Bart De Wever pressé de trouver une issue diplomatique pour sauver son gouvernement et son projet de loi de finances 2027.