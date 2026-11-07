Négociations budgétaires : Bart De Wever reprend les discussions avec les partis

Les négociations sur le budget fédéral reprennent lundi après le refus du roi. Bart De Wever accueillera les vice-Premiers ministres pour des discussions cruciales.

Les négociations concernant l'élaboration du budget fédéral belges reprendront officiellement ce lundi, marquant une étape décisive après la période de tension récente. Ce retour à la table des discussions intervient spécifiquement suite à la décision du roi Philippe de ne pas accepter la démission du Premier ministre Bart De Wever, une maneuver politique qui maintient le gouvernement en fonction pour poursuivre les travaux.

Le processus de négociation budgétaire

Le Premier ministre Bart De Wever a annoncé qu'il recevrait séparément chaque vice-Premier ministre au sein du gouvernement. Cette approche individualisée permet d'aborder les divergences sectorielles avec plus de précision. Chaque membre du gouvernement pourra être accompagné d'une personne de son choix durant ces entretiens bilatéraux.

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Cette formule atypique ouvre la porte à une participation élargie des décisions. Il est envisageable que les présidents des partis politiques, traditionnellement en retrait lors des exécutifs, participent désormais directement aux discussions. Cette méthode vise à garantir que les décisions finales reflètent véritablement les positions politiques de chaque force représentée au sein de la coalition.

Réactions politiques et critiques

La situation économique du pays suscite des débats intenses au sein de la classe politique. Le président de l'organisation Anders a qualifié de " bullshit " toute tentative de taxe sur " les épaules les plus larges ", estimant que cette mesure n'aurait aucune chance de résoudre les problèmes structurels. Selon lui, il faut mettre fin à ces expérimentations sans fondement concret.

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Le même interlocuteur a tenu des propos vigoureux envers le chef du gouvernement. Il a affirmé que Bart De Wever était un amateur dans la gestion de ces dossiers complexes. Il a ajouté qu'il était impératif de régler la situation de manière définitive, sans laisser place à l'incertitude ou aux retards répétés qui affectent la crédibilité institutionnelle.

Enjeux régionaux et parlementaires

Outre les questions budgétaires nationales, le paysage politique aborde également les réformes territoriales. Le MR et les Engagés citent le besoin de l'opposition pour supprimer les provinces wallonnes. Cependant, la dynamique actuelle reste marquée par une certaine flou dans les alliances potentielles. Les positions restent floues quant à la portée exacte de ces réformes structurelles à court terme.

En parallèle, la vie parlementaire continue d'être agitée par des débats sur le quotidien des élus. Julie Taton a révélé les insultes quotidiennes qu'elle subit, allant des commentaires sur son apparence aux appels sexistes traditionnels. Elle a souligné que la répétition de ces mots pouvait finir par faire disparaître quelqu'un, mettant en lumière la violence symbolique au sein de l'institution.

Contexte institutionnel et suite des événements

Le refus du roi Philippe d'accepter la démission de Bart De Wever a permis de débloquer la situation. Cette intervention constitutionnelle a maintenu la légitimité de l'exécutif pour continuer les travaux entamés. Les vice-Premiers ministres sont attendus pour exposer leurs positions respectives au cours de la semaine à venir.

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Les prochaines étapes incluront la consolidation des accords sectoriels avant une séance plénière potentielle. La presse et les observateurs politiques surveilleront de près les échanges entre les différents partis. L'objectif reste d'aboutir à un texte budgétaire viable avant la clôture de la session parlementaire prévue pour cette année.