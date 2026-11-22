Bart De Wever convoque le Kern pour relancer les négociations budgétaires fédérales bloquées. Face au Roi Philippe, le Premier ministre promet de poursuivre les discussions.

Le Premier ministre Bart De Wever a convoqué une nouvelle réunion du noyau exécutif politique (Kern) pour le lundi matin, dans une tentative urgente de débloquer les négociations budgétaires fédérales en Belgique. Cette convocation intervient à quelques heures seulement avant l'audience cruciale que Bart De Wever doit accorder au Roi Philippe, alors que les discussions stagnent depuis une semaine complète. La pression monte pour éviter un impasse politique qui menacerait la stabilité du gouvernement sortant et la préparation du budget national.

Bart De Wever maintient les pourparlers

Bart De Wever a laissé entendre dimanche lors d'un discours face à ses militants que les négociations budgétaires se poursuivaient, sans pour autant confirmer un accord formel avec le parti Vooruit. Le Premier ministre a souligné qu'il n'y avait pas d'autre choix honorable que de continuer les discussions, cherchant ainsi à rassurer ses partenaires de coalition et l'opinion publique sur sa détermination à atteindre un consensus.

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Tensions internes au sein de la coalition

Les tensions au sein de la coalition sont palpables, comme en témoigne la réaction de Sammy Mahdi qui a exprimé son incompréhension face aux interventions médiatiques de Frank Vandenbroucke pendant les négociations. Sammy Mahdi a qualifié ces agissements publics d'un " doigt d'honneur " adressé au processus de négociation, créant un climat de défiance supplémentaire au sein du Kern. Cette friction met en lumière les divergences stratégiques entre les partenaires politiques sur la gestion des comptes publics.

Enjeux économiques et sociaux du budget

Les débats budgétaires touchent à des secteurs sensibles, incluant les interventions sociales et économiques cruciales pour la cohésion nationale. La Flandre a récemment débloqué 60 millions d'euros pour soutenir un secteur essentiel, illustrant l'importance des décisions financières pour renforcer la cohésion sociale et rassembler les citoyens face aux défis actuels. Ces mesures locales contrastent avec les blocages nationaux, soulignant l'urgence d'une solution fédérale.

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Prochaines étapes et audience royale

La réunion du Kern de ce lundi matin constitue une étape décisive avant l'entretien avec le Roi Philippe, où Bart De Wever devra rendre compte de l'avancée des pourparlers. La réponse d'un politologue suggère que cette réunion secrète pourrait potentiellement sauver le gouvernement si des compromis sont trouvés rapidement. Les observateurs politiques suivront de près les résultats de cette session pour déterminer si une issue honorable aux négociations est atteignable.

Impact sur la stabilité gouvernementale

La pérennité du gouvernement actuel dépend directement du succès de ces négociations budgétaires qui restent bloquées. La capacité de Bart De Wever à unifier les positions de son Kern face au Roi Philippe sera un test majeur de sa leadership politique. Les citoyens et les acteurs économiques attendent avec impatience une résolution rapide pour éviter l'incertitude liée à un défaut d'adoption du budget fédéral.