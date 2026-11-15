Négociations budgétaires : Charles Michel critique les pourparlers avec Bart De Wever

L'ancien Premier ministre Charles Michel dénonce le manque de vision lors des négociations budgétaires fédérales, tandis que Bart De Wever prépare sa réunion avec le roi.

Les négociations budgétaires fédérales en Belgique sont toujours au point mort, marquées par des blocages persistants entre les partis de la majorité. Le dernier cycle de discussions, surnommé le kern , s'est achevé sans la moindre avancée significative vers un accord global. Cette impasse crée une tension palpable au sein de l'exécutif belge, alors que la date butoir pour le vote du budget se rapproche dangereusement.

Charles Michel dénonce un spectacle désolant

L'ancien Premier ministre Charles Michel a exprimé sa profonde déception concernant la gestion actuelle des finances publiques. Lors de son apparition sur le plateau de l'émission présentée par Martin Buxant , l'homme politique n'a pas ménagé ses critiques sur la qualité des débats en cours. Il a qualifié la situation de gouvernement de morts-vivants , un terme fort qui reflète sa perception d'un exécutif manquant cruellement d'énergie et de direction.

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Charles Michel a insisté sur l'absence totale de vision stratégique au sein du gouvernement. Selon lui, les responsables politiques doivent impérativement retrouver une ambition pour la Belgique afin de sortir de cette routine politique stérile. Son intervention met en lumière les craintes d'une classe politique qui perdrait de vue les intérêts à long terme du pays au profit de considérations purement électoralistes.

Jan Jambon appelle à la responsabilité

Dans une démarche visant à éviter une crise institutionnelle majeure, Jan Jambon s'est également prononcé avec fermeté sur la nécessité de aboutir. Il a déclaré qu'il serait indefendable pour le gouvernement de faire échouer ces négociations budgétaires cruciales. Son appel à la responsabilité vise à rappeler aux différents acteurs politiques que l'enjeu dépasse leurs clivages idéologiques habituels.

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Jan Jambon souligne que l'échec des pourparlers aurait des conséquences désastreuses pour la stabilité du pays. En invitant ses partenaires de coalition à faire preuve de maturité, il cherche à briser la logique du blocage qui a caractérisé les dernières semaines. Son positionnement montre qu'une partie de la classe politique est consciente des limites du statu quo actuel.

La pression sur Bart De Wever

La responsabilité de débloquer la situation repose en grande partie sur les épaules de Bart De Wever , figure centrale du processus de négociation. Il est attendu dans les prochaines heures chez le roi pour un rendez-vous décisif qui pourrait orienter la suite des événements. Cette rencontre monarchique est souvent perçue comme une étape clé pour relancer la dynamique politique bloquée.

Avant même de franchir les portes du palais royal, Bart De Wever fait face à une réunion ministérielle critique. Au cours de cette séance, il a été constaté qu'un parti de la majorité restait réticent sur une série de points fondamentaux. Cette résistance interne complique considérablement la tâche de Bart De Wever dans sa quête d'un consensus rapide et durable.

Impact social et positions syndicales

Les tensions politiques ont des répercussions directes sur la vie sociale et économique des citoyens belges. La Centrale Syndicale Chrétienne ( CSC ) a dénoncé vigoureusement une nouvelle mesure proposée pour boucler le budget. Cette initiative consisterait à supprimer un jour férié, une option que le syndicat critique sévèrement comme une charge injuste pesant sur les travailleurs ordinaires.

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Parallèlement, le parti Vooruit a initié un débat sur l'accès aux congés supplémentaires pour les familles d'accueil. Cette demande d'ouverture à davantage de dispositifs sociaux illustre la diversité des enjeux auxquels la législation doit répondre. Ces préoccupations citoyennes ajoutent une couche de complexité supplémentaire aux négociations déjà sensibles menées par les acteurs politiques.