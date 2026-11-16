Négociations budgétaires : Maxime Prévot plaide pour la poursuite des efforts

Le vice-Premier ministre Maxime Prévot estime que la base de négociation est acceptable pour éviter une crise politique, malgré les blocages sur la taxation des hauts patrimoines.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a affirmé ce lundi qu'il est primordial de poursuivre les négociations budgétaires après l'invitation explicite du Roi. Selon lui, la proposition actuellement soumise au gouvernement suffit pour parvenir à un compromis, même si des divergences persistent, notamment concernant la fiscalité des plus grandes fortunes. Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu où l'unité de la coalition est mise à l'épreuve par des désaccords budgétaires profonds.

Appel à la poursuite des négociations budgétaires

Maxime Prévot s'est exprimé en direct lors de l'édition spéciale du RTL info 13 heures consacrée à la situation politique du pays. Il a réagi directement à la décision prise après le passage du Premier ministre Bart De Wever au Palais royal ce lundi. Le Palais a en effet confirmé que le Roi Philippe avait convié les dirigeants à continuer les discussions afin de trouver un accord dans les meilleurs délais. L'objectif affiché par le Palais est d'éviter une crise politique et budgétaire qui se révélerait dommageable pour le pays.

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Le vice-Premier ministre a souligné que, dès la veille, quatre des cinq partis composant la coalition avaient déjà manifesté leur volonté d'entrer dans un conclave de négociations détaillées. Il a estimé qu'il serait dommageable de jeter l'éponge dans une telle perspective, considérant que la base de travail restait suffisamment acceptable pour avancer. Sa déclaration vise à rassurer l'opinion publique sur la capacité des gouvernants à maintenir le cap malgré les frictions internes.

Blocages sur la taxation des hauts patrimoines

La question de la taxation des hauts patrimoines demeure l'un des principaux points de blocage dans les discussions, bien qu'elle ne soit pas l'unique obstacle. Maxime Prévot a reconnu que plusieurs éléments génèrent des contrariétés pour chaque partenaire de coalition. Il a précisé que son parti, Vooruit, ne signait pas en dessous de la proposition actuelle en considérant que tout le contenu du tableau lui convenait pleinement. Il a rappelé que des éléments jugés trop importants avaient été évoqués pour estimer que les équilibres n'étaient pas encore atteints.

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Les Engagés ont également tenu à rappeler ce lundi qu'ils ne souhaitaient pas valider toutes les mesures actuellement proposées. Pour cette formation politique, il n'y a pas de miracle à attendre et il ne faut pas espérer que le Saint-Esprit remplace le travail de négociation. Maxime Prévot a confirmé qu'il continuerait de défendre la taxation des plus hauts patrimoines, un combat commun qu'il partage avec Vooruit. Il a noté que les Engagés souhaitaient aussi que les épaules les plus larges contribuent à la charge commune, dans un souci d'équité fiscale.

Répercussions économiques et risques de fuite des capitaux

Actuellement, près de 12 % de l'effort budgétaire sollicité concernerait les personnes ayant une grande aisance, soit le top 5 % de la population. Le vice-Premier ministre a chiffré cette contribution à plus d'un milliard d'euros. Cependant, il met en garde contre les effets néfastes potentiels de cette mesure. Il a exprimé la nécessité d'éviter de porter le curseur fiscal trop loin, craignant que cela ne provoque une fuite des capitaux. Cette dynamique serait négative pour toute l'économie et le tissu social du pays.

Maxime Prévot n'a pas détaillé les autres points en discussion, mais a cité des questions fiscales, des mesures à vocation sociale et les enjeux liés à l'effort demandé au secteur de la santé. Il a admis qu'il reste des éléments d'inconfort pour chaque partie prenante. Toutefois, il estime que Bart De Wever a fait une proposition au Roi destinée à réduire cet inconfort généralisé au sein de la majorité.

Conséquences d'une crise prolongée et avenir du gouvernement

Le vice-Premier ministre a insisté sur les conséquences indésirables d'une crise politique prolongée. Il a expliqué qu'attendre un budget parfait était irréaliste et qu'il fallait accepter de renoncer à certains éléments souhaités pour faire avancer la situation. L'enjeu global est de réduire le chaos, d'éviter la fragilisation du tissu économique et les risques sur l'emploi. Il a conclu que la nécessité d'un budget rapide primait sur les aspirations idéales de chaque partenaire.

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Face au scénario hypothétique d'une fin du gouvernement Arizona, Maxime Prévot se veut rassurant sur la stabilité de la coalition. Il a déclaré n'avoir entendu personne souhaiter claquer la porte du gouvernement. Vooruit a explicitement dit rester disponible pour poursuivre la négociation. Cet état d'esprit est également celui des Engagés, ce qui laisse entrevoir une poursuite des efforts pour trouver un accord budgétaire acceptable par tous les acteurs politiques en présence.