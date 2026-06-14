Négociations criblées de doutes : États-Unis, Iran et Pakistan se préparent à un accord de paix

Le samedi, le Pakistan a signé que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix dans les vingt‑quatre heures, mais les deux pays n'ont pas encore finalisé le protocole. Face à des annonces contrastées de Washington et de Téhéran, les négociations se poursuivent sous l'œil du Qatar tandis que le détroit d'Ormuz reste au cœur des débats. Les perspectives, d'une signature imminente à de longues discussions techniques, restent incertaines mais cruciales pour l'avenir du Moyen‑Orient.

Samedi, le Pakistan a annoncé que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix dans les vingt‑quatre heures. Selon le président américain, la signature serait prévue ce dimanche, tandis que le porte‑parole de la diplomatie iranienne a précisé que la décision n'avait pas encore été prise.

Donald Trump a publié un message sur Truth Social invitant à la paix, mais les autorités iraniennes, représentées par l'agence Fars, ont réitéré qu'ils n'avaient pas finalisé le protocole. Ce silence contraste avec les assurances américaines qui promettent une ouverture du détroit d'Ormuz et la destruction des armes nucléaires iraniennes, si un traité était signé.





Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a confirmé que le pays se préparait à la signature électronique de l'accord dès sa ratification, et a annoncé que des discussions techniques suivraient la semaine prochaine. Un accord hypothétique serait absorbé d'après les sources militaires que la levée du blocus américain des ports iraniens et la reprise du contrôle du détroit d'Ormuz figurent parmi les pivots. Les médias iraniens et washingtoniens sont toutefois en désaccord quant aux modalités.

Le ministère iranien de la Défense a indiqué que les négociations restent longues et qu'une signature n'est pas certaine pour les prochaines vingt‑quatre heures.



Dans le même temps, le Commandement américain pour le Moyen‑Orient a rapporté avoir abattu plusieurs drones d'attaque iraniens visant des navires commerciaux. Les autorités iraniennes ont dénoncé ces frappes et appelé à des mesures diplomatiques accrues.

Un haut responsable américain, sous couvert d'anonymat, a estimé la probabilité d'un accord-cadre à 80 à 85 % et a évoqué une phase post‑accord de 60 jours pour des discussions techniques. Le rôle médiateur du Qatar a également été mis en lumière, avec une délégation nationale intervenant à Téhéran afin de surveiller le processus et de faciliter la négociation.

Les parties se tiennent à la fois en attente et en vigilance, conscient que toute rupture pourrait remettre en jeu la stabilité du détroit d'Ormuz, éléments vitales pour le commerce mondial d'hydrocarbures





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