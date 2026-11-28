Benjamin Netanyahu propose à Gadi Eisenkot de diriger un cabinet alterné en Israël. Cette manœuvre vise à résoudre l'impasse politique post-électorale.

Benjamin Netanyahu a annoncé sa décision stratégique ce samedi, proposant officiellement à Gadi Eisenkot de devenir le premier Premier ministre d'un cabinet à direction alternée en Israël. Cette initiative directe vise à débloquer la situation politique actuelle et à permettre la formation d'une majorité parlementaire stable après des élections législatives récentes qui n'ont désigné aucun vainqueur clair. Cette offre marque un tournant notable dans les négociations visant à constituer un nouveau gouvernement capable de répondre aux défis urgents du pays.

Proposition de direction alternée

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a formulé cette proposition spécifiquement destinée à Gadi Eisenkot, ancien général en chef des forces de défense israéliennes. L'objectif affiché est de mettre en place une structure de pouvoir partagée, permettant à Eisenkot de prendre la tête du gouvernement lors d'une phase initiale. Ce mécanisme de direction alternée est conçu pour rassurer les partis opposés à la politique actuelle de Netanyahu tout en garantissant une transition du pouvoir planifiée et acceptée par les différentes factions politiques impliquées dans les discussions.

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Contexte des législatives sans vainqueur

Cette manœuvre politique intervient dans un contexte national marqué par des élections législatives récentes qui n'ont pas permis de dégager une majorité absolue immédiate. La fragmentation des voix et l'absence de vainqueur clair ont compliqué la formation traditionnelle d'un exécutif. En cherchant activement une majorité à travers cette offre originale, Benjamin Netanyahu tente de contourner l'impasse parlementaire. Cette approche cherche à intégrer des éléments de plusieurs blocs politiques pour assurer la viabilité du futur gouvernement face aux exigences du Knesset.

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Réponse aux défis existentiels

Benjamin Netanyahu justifie cette acceptation de céder le poste de Premier ministre en invoquant la gravité des défis qualifiés d'existencels auxquels l'État fait face. Ces enjeux incluent des questions de sécurité nationale, de stabilité sociale et de cohésion interne qui requièrent une réponse unifiée et rapide. L'idée sous-jacente est que la survie et la stabilité du pays priment sur les considérations purement partisanes ou personnelles. Cette reconnaissance de l'urgence nationale sert de fondement principal à la proposition de partage du pouvoir avec Gadi Eisenkot.

Implications pour la stabilité israélienne

Si cette proposition est acceptée, elle pourrait transformer durablement la pratique politique en Israël en introduisant une forme de codirection au plus haut niveau de l'État. Cela pourrait offrir une nouvelle perspective sur la manière dont les crises politiques sont gérées, en privilégiant le compromis structurel plutôt que la domination d'un seul parti. Pour l'heure, cette annonce de Benjamin Netanyahu reste une étape cruciale dans les discussions en cours, reliant directement la volonté de former un gouvernement à la nécessité de répondre collectivement aux menaces et pressions extérieures et intérieures.