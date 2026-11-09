Netanyahu conteste la mission d'Eisenkot pour former le gouvernement israélien

Benjamin Netanyahu refuse de céder le pouvoir à Gadi Eisenkot après l'ordre du président. Analyse des enjeux politiques et des blocages des négociations en Israël.

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a officiellement contesté la légitimité de la décision présidentielle visant à confier la formation du nouveau gouvernement à son rival Gadi Eisenkot. Cette opposition intervient juste après que le chef de l'État israélien a nommé le général retraité pour tenter de constituer une coalition majoritaire, marquant une rupture majeure dans la vie politique du pays.

Refus de Netanyahu et appel à un gouvernement d'union

Benjamin Netanyahu a réitéré, lundi, son exigeance pour diriger un gouvernement d'union nationale, affirmant que c'est l'impératif du moment. Il a publié une vidéo sur Instagram pour justifier sa position, soutenant que son parti, le Likoud, détient la légitimité pour conduire l'exécutif. Selon lui, cette unité nationale doit rassembler les partis de son camp, y compris les formations ultra-orthodoxes, ainsi que les autres mouvements sionistes.

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Le Premier ministre sortant a insisté sur la différence de scores électoraux pour étayer son argumentaire. Il a rappelé que le Likoud avait recueilli 250.000 voix de plus que Yashar, le parti principal de Gadi Eisenkot. Cette marge importante est présentée par Netanyahu comme la preuve indiscutable que son parti doit présider la coalition, contrairement à ce que suggère la procédure présidentielle actuelle.

Mandat d'Eisenkot et contraintes constitutionnelles

Gadi Eisenkot a été officiellement chargé, dimanche, de former le prochain gouvernement israélien après avoir été recommandé par 67 députés. Il dispose désormais d'un délai strict de 28 jours pour aboutir à une configuration parlementaire stable. Ce délai est extensible de 14 jours supplémentaires en cas de besoin, mais la pression politique s'intensifie quotidiennement dans les couloirs du pouvoir.

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Le défi pour Gadi Eisenkot est considérable, car il doit unir des partis hétéroclites unis par une seule volonté : mettre fin aux deux décennies de pouvoir continu de Benjamin Netanyahu. Les idéologies divergent toutefois fortement sur la méthode et la composition du gouvernement, rendant les négociations particulièrement complexes et imprévisibles.

Blocages politiques et rôle d'Avigdor Liberman

Avigdor Liberman, chef du parti nationaliste laïc Israël Beitenou qui dispose de sept sièges, représente un obstacle majeur pour la coalition. Il refuse catégoriquement toute alliance dépendant du soutien des partis arabes. Ces derniers ont pourtant remporté un record de 19 sièges lors du scrutin récent, fournissant un soutien potentiellement décisif pour atteindre la majorité absolue.

Sans le soutien arabe, Gadi Eisenkot pourrait tenter de former un gouvernement minoritaire. Cette option théorique s'appuierait sur 48 députés contre 46 fidèles à Benjamin Netanyahu. Les 26 parlementaires restants, issus des mouvances arabes et ultra-orthodoxes, s'abstiendraient lors du vote de confiance. Cependant, cette stratégie se heurte à l'opposition frontale d'Avigdor Liberman et aux réserves d'autres partenaires potentiels.

Conséquences et scénario des nouvelles élections

Malgré ces désaccords profonds, le parti Yashar a affirmé, lundi, manifester une pleine confiance dans la capacité de Gadi Eisenkot à former un gouvernement stable pour les quatre prochaines années. Cette déclaration suit une rencontre entre les deux dirigeants politiques, tentant d'apaiser les craintes d'une instabilité prolongée.

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Cependant, les experts soulignent que si Gadi Eisenkot échoue à constituer une coalition dans les délais impartis, un autre candidat pourrait être désigné pour prendre le relais. En cas d'impasse politique définitive et confirmée, des élections anticipées pourraient être organisées dès l'année prochaine, prolongeant l'incertitude au cœur de la vie politique israélienne et repoussant la résolution des crise internes et des tensions régionales.