Netanyahu minimise les tensions avec Trump après un appel téléphonique houleux

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenté de calmer le jeu après que Donald Trump a révélé un échange tendu au sujet de l'offensive au Liban. Les deux dirigeants affirment partager l'objectif de désarmer le Hezbollah, malgré des désaccords tactiques.

Benjamin Netanyahu a cherché à minimiser les tensions avec Donald Trump après un échange téléphonique que le président américain a qualifié de tendu. Dans une interview au New York Post, Trump a révélé avoir réprimandé le Premier ministre israélien au sujet de l'offensive au Liban , allant jusqu'à lui demander s'il était complètement cinglé et lui rappelant qu'il l'avait aidé à éviter la prison.

Interrogé sur CNBC depuis Jérusalem, Netanyahu a affirmé que lui et Trump partageaient le même objectif : désarmer le Hezbollah. Il a déclaré : Si nous voulons sauver le Liban, si nous voulons parvenir à une paix entre le Liban et Israël, comme je le souhaite, nous devons désarmer le Hezbollah et démilitariser le Liban. C'est un objectif que le président et moi partageons. Il a ajouté qu'ils avaient toujours trouvé des terrains d'entente malgré des désaccords tactiques.

La relation entre les deux dirigeants a souvent été marquée par des hauts et des bas, mais Netanyahu insiste sur le fait que Trump reste le plus grand ami d'Israël à la Maison Blanche. Il a reconnu qu'il pouvait y avoir des différends le matin, mais qu'ils parvenaient à agir ensemble l'après-midi. De son côté, Trump a tempéré ses propos en affirmant entretenir une très bonne relation avec Netanyahu.

Cependant, l'incident soulève des questions sur la marge de manœuvre d'Israël dans ses opérations militaires, surtout en ce qui concerne le Liban et le Hezbollah. Cette controverse survient alors que la situation au Moyen-Orient reste explosive. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, est considéré comme une menace majeure par Israël, et les frappes israéliennes au Liban ont suscité des condamnations internationales. Netanyahu cherche à maintenir une alliance solide avec les États-Unis tout en poursuivant ses objectifs sécuritaires.

Les experts estiment que cet incident pourrait refléter une divergence stratégique plus profonde entre les deux hommes. Cependant, en public, les deux parties s'efforcent de montrer une unité de façade. La question du désarmement du Hezbollah reste au cœur des discussions, et il est probable que les tensions sous-jacentes continuent d'influencer leur relation. La diplomatie israélienne devra naviguer avec prudence pour ne pas compromettre le soutien crucial de Washington





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