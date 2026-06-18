Netflix intègre les programmes de TF1 et TF1+ dans son catalogue, une première mondiale

Les abonnés de Netflix pourront désormais accéder aux chaînes en direct du groupe TF1 et à sa plateforme payante TF1+ grâce à un partenariat inédit annoncé il y a un an. Cette intégration, effective sur les télés connectées, marque une étape majeure dans la coopération entre chaînes traditionnelles et géants du streaming.

Le PDG de TF1 , Rodolphe Belmer, a exprimé sa satisfaction lors d'une conférence à Paris concernant l'intégration des programmes de son groupe sur Netflix , qualifiant cet accord de distribution de première mondiale pour le géant du streaming.

Bien que la durée et le montant du partenariat n'aient pas été révélés, celui-ci avait été annoncé il y a un an. Concrètement, les abonnés de Netflix pourront accéder directement à la plateforme payante TF1+ ainsi qu'aux chaînes en direct du groupe TF1, incluant TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 Séries Films. Cette fonctionnalité sera disponible sur les télévisions connectées et, ultérieurement, sur les téléphones mobiles pour le direct.

Une ligne défilante dédiée sur Netflix permettra de visionner une sélection de programmes phares de TF1+, tels que Koh-Lanta, Star Academy ou les événements sportifs. L'ensemble du catalogue, représentant 35 000 heures de contenus, sera accessible via un emplacement spécifique depuis la page d'accueil de la plateforme. Ce partenariat s'inscrit dans un mouvement plus large d'alliances entre chaînes de télévision traditionnelles et services de streaming.

En effet, après l'annonce de TF1 mi-2025, France Télévisions avait signé un accord similaire avec Prime Video en juillet, prenant effet immédiatement. De même, le groupe M6 a conclu un partenariat avec Prime Video en janvier dernier. Ces collaborations permettent aux chaînes de toucher un public plus large et plus jeune, tandis que les plateformes de streaming renforcent ainsi leur ancrage local en intégrant des contenus nationaux populaires.

Cette stratégie reflète l'évolution du paysage audiovisuel, où la complémentarité entre diffusion traditionnelle et numérique devient essentielle pour capter les audiences





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