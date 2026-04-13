Neuville abattu après la sortie de route : Hyundai rate le coche et Katsuta prend la tête du championnat

Thierry Neuville, visiblement affecté par sa sortie de route, refuse de s'exprimer. Hyundai rate une nouvelle opportunité de victoire, tandis que Takamoto Katsuta surprend en prenant la tête du championnat du monde des rallyes. Analyse de la performance et des perspectives pour l'équipe coréenne.

Je n’ai jamais vu Thierry Neuville aussi abattu. Il a refusé de répondre à mon interview. C’est la première fois en 15 ans, depuis que je le suis, qu’il refuse de commenter une sortie de route . Cela lui fait très mal, d’autant plus qu’il n’était pas à l’attaque. Son objectif était simplement de rallier l’arrivée.

On dit souvent qu’il est parfois plus difficile pour un pilote de rouler en retenue que d’attaquer. Il y avait aussi une pression énorme sur ses épaules, peut-être trop. Depuis le début de saison, il porte à bout de bras une équipe Hyundai en difficulté. Il avait également à coeur de s’imposer en hommage à Craig Breen, décédé ici en Croatie en 2023. Tous ces éléments ont sans doute contribué à une pression excessive.

Va-t-il rebondir ? Je n’en doute pas. Thierry est un guerrier, tout comme Martijn Wydaeghe. Ce n’est pas la première fois qu’ils traversent des moments difficiles, avec des abandons inattendus. Le sport est ainsi fait. Il n’est ni le premier ni le dernier à sortir de la route dans une dernière spéciale alors que la victoire semblait acquise. C’est aussi ce qui rend ce sport à la fois si difficile et si beau.

Les sensations étaient meilleures du côté de Hyundai. Thierry l’a souligné : c’est la première fois depuis longtemps qu’il pouvait réellement faire ce qu’il voulait avec la voiture. C’est positif. Mais il ne faut pas se voiler la face. Quand on voit les performances d’Oliver Solberg, auteur de onze scratches sur le week-end, ainsi que les chronos d’Elfyn Evans, on comprend qu’ils étaient les plus rapides en performance pure. De son côté, Adrien Fourmaux n’a jamais été en mesure de rivaliser avec eux lors du Super Sunday. Toyota a offert un beau cadeau à Hyundai avec les sorties de Solberg et d’Evans, mais Hyundai n’en a pas profité. Ni Thierry pour la victoire, ni Fourmaux pour le podium. Il y a encore du boulot.

Le prochain rallye ne va pas être facile. La marque coréenne risque, une fois de plus, de subir la loi de Toyota dans les Canaries. Takamoto Katsuta devient ainsi le premier Japonais à mener un championnat du monde des rallyes. C’est inattendu, presque inespéré pour lui. Pour autant, il ne fait pas encore figure de véritable candidat au titre. Sur l’ensemble d’une saison, des pilotes comme Elfyn Evans, Oliver Solberg ou encore Sébastien Ogier apparaissent plus complets et moins sujets aux erreurs.

Mais on ne sait jamais. Quoi qu’il en soit, c’est la belle histoire de ce début de saison. Cette position pourrait lui donner des ailes. Il n’y a encore que quatre rallyes sur quatorze qui ont été disputés. Mais cela fait déjà deux manches où Toyota a laissé une opportunité à Hyundai de s’imposer… sans que celle-ci ne soit saisie. Cela coûte cher au championnat. Mais au-delà du classement, c’est surtout la performance qui inquiète : Hyundai sera-t-il capable de combler son retard alors que les possibilités d’évolution technique restent limitées ?

Cette défaite va laisser des traces. Heureusement, l’équipe va très vite se reconcentrer sur la prochaine manche. Des essais sont déjà prévus en début de semaine. Il faut repartir à l’attaque du côté de Hyundai.





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